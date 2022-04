Periscopi, lacci emostatici e droni: in che modo la stampa 3D sta aiutando l’Ucraina nelle zone di guerra

Gli imprenditori polacchi stanno inviando d’urgenza le loro stampanti 3D ai vicini ucraini, così che possano usarle per creare equipaggiamento protettivo, lacci emostatici, periscopi e perfino droni per difendere il paese

Nel fine settimana successivo all’inizio dell’assalto russo all’Ucraina, Andrzej Burgs, fondatore e ceo della società di stampa 3D Sygnis con sede a Varsavia, ha contattato i suoi amici del settore presso 3D Tech Group di Leopoli. Con l’Ucraina sotto attacco e una grave carenza di materiali e forniture di ogni tipo, Pavlo Yesyp e Michail Shulgan hanno chiesto a Burgs se li avesse potuti aiutare a fornire stampanti 3D e materiali per ovviare a questa carenza.

“Noi gli abbiamo risposto: certo, possiamo farlo senza problemi” spiega Burgs, che ha parenti e familiari in tanti paesi tra cui Polonia, Ucraina, Russia e Bielorussia. “È chiaramente nel nostro interesse comune difendere l’Ucraina contro la Russia”.

In breve tempo ha riempito un autobus con 20 stampanti e circa 350 kg di materiale da stampa grezzo (detto “filamento”) per poi inviarlo oltre il confine a Leopoli, nell’Ucraina occidentale. Il viaggio è stato faticoso, e dopo essere stato fermato al confine per tre giorni, ricorda Burgs, uno dei ragazzi che avevano partecipato all’impresa si è fatto tatuare l’autobus per immortalare il momento.

L’utilità della stampante 3D in guerra

In tempo di guerra, la stampa 3D è estremamente utile grazie alla sua flessibilità e velocità, il che riduce gli incubi logistici di trasportare le forniture necessarie. Molte stampanti 3D sono relativamente piccole e possono essere installate in bunker sotterranei, ideali per la produzione in tempo di guerra. Inoltre, la tecnologia consente di produrre parti su larga scala in più luoghi contemporaneamente e di condividere digitalmente i progetti delle parti tra più strutture o singoli produttori, rendendo questa tecnologia ideale per l’uso durante una crisi o una guerra. Le stampanti che Sygnis ha inviato in Ucraina stampano usando polimeri o materie plastiche, consentendo la produzione di attrezzature protettive, lacci emostatici, periscopi e altre forniture necessarie. Portare le stampanti a Leopoli, tuttavia, era solo l’inizio.

Contemporaneamente, altri due polacchi coinvolti nell’industria tecnologica hanno lavorato su come utilizzare le loro capacità per aiutare l’Ucraina. Agnieszka Kranz, che gestisce un’organizzazione no-profit chiamata TeenCrunch che aiuta gli adolescenti a costruire startup, ha pensato di utilizzare la sua abilità organizzativa all’interno di questa comunità per creare una rete di stampa 3D ancora più ampia. Per fare ciò ha prontamente iniziato una collaborazione con il suo amico Aleks Ciszek, fondatore e ceo della startup di stampa 3D 3YourMind e anche con Burgs, che in precedenza era stato un mentore di TeenCrunch. Insieme hanno avviato un’iniziativa chiamata Tech Against Tanks, ispirandosi e ricordando il commento del Ministro ucraino della Trasformazione Digitale Mykhailo Federov: “la tecnologia è la migliore soluzione contro i carri armati.”

Ad oggi questa iniziativa del tutto volontaria ha stampato più di 10.000 articoli, tra cui indumenti protettivi, lacci emostatici e droni.

“La tecnologia è la migliore soluzione contro i carri armati”

I tre pensavano di poter fare di più che inviare una fornitura una tantum di stampanti a Leopoli. Insieme hanno progettato di mobilitare la più ampia comunità di produttori in Europa per stampare gli elementi necessari da disegni open-source; ottenere il supporto di grandi aziende di stampa 3D in Europa e negli Stati Uniti; e raccogliere fondi attraverso donazioni per massimizzare l’impatto. Kranz, che ha organizzato l’iniziativa e sta guidando la raccolta fondi, afferma di aver raccolto più di 50.000 dollari con la speranza di arrivare ad oltre 350.000 dollari da singoli donatori e organizzazioni. Burgs ha anche accesso a 70 stampanti 3D della sua azienda presso le strutture in Polonia.

Ad oggi, afferma Burgs, l’iniziativa ha creato 10.000 pezzi e oggetti per l’Ucraina, tra cui equipaggiamento protettivo, lacci emostatici, periscopi e persino droni. “Ogni giorno possiamo fare sempre di più perché sempre più aziende si uniscono al nostro team e abbiamo un margine di flessibilità per questo progetto” afferma. “Abbiamo circa 1.000 stampanti e ora siamo in attesa di indicazioni specifiche dalle forze di difesa ucraina su quali pezzi e componenti dobbiamo stampare… Con 1.000 macchine possiamo stampare 10.000 parti al giorno, a dirla tutta. Questo offre uno spiraglio di possibilità per il futuro”.

Stampa 3D: aspetti positivi e negativi per i Paesi in guerra

A lungo termine, Kranz vuole utilizzare l’organizzazione per aiutare altri paesi devastati dalla guerra, oltre l’Ucraina, che hanno lacune di approvvigionamento che potrebbero essere risolte con la stampa 3D. “La maggior parte dei paesi che ho in mente, tra cui Siria o Congo, è afflitto da deficit e carenze di molti prodotti e materiali”, dice. “Il resto del mondo non sta aiutando molto queste aree e se possiamo aiutarle aiutando l’Ucraina, il tutto avrà un impatto molto maggiore.”

Ci sono alcuni lati negativi degli elementi stampati in 3D del gruppo. Sono realizzati con plastica, quindi potrebbero essere meno durevoli e, poiché non sono prodotti in serie, potrebbero essere più costosi degli articoli di fabbrica. Ma in caso di emergenza, questi aspetti negativi sono di gran lunga superati dagli aspetti positivi. “Tutto dipende dalle condizioni in cui ci si trova”, dice Kranz. “Ad esempio è chiaro che questi droni non potranno volare per 20 anni, ma di certo voleranno per 40 giorni. Non abbiamo bisogno di produrre qualcosa che sia per sempre in questo caso.”

In un certo senso, ciò rende gli sforzi del gruppo simili a quelli fatti dalle comunità della stampa 3D negli USA o in Europa all’inizio della pandemia di Coronavirus di due anni fa. A quel tempo, gli articoli che potevano aiutare a mitigare la pandemia, come i tamponi nasali e gli scudi facciali, scarseggiavano. Numerose aziende di stampa 3D si fecero avanti per aiutare. “Abbiamo sfruttato un po’ della nostra esperienza dalla pandemia”, afferma Ciszek, un allievo europeo di Forbes 30 Under 30.

L’appello del gruppo: “Serve produzione su larga scala”

Il gruppo ha lanciato un appello agli appassionati di stampa 3D in tutta Europa per creare rapidamente gli articoli di plastica necessari. Molti di questi elementi sono semplici: indumenti protettivi, lacci emostatici, protesi e simili. I produttori che si uniscono allo sforzo ottengono le ricette open-source per le parti necessarie, e poi le inviano a un centro di distribuzione in Polonia. Dal momento che i partner logistici tradizionali, come DHL e UPS, non possono recapitare componenti in Ucraina, il gruppo ha istituito un proprio processo logistico, di cui Ciszek dice che non può rivelare i dettagli per questioni di sicurezza.

Ciszek dice che sta raggiungendo anche le più grandi aziende di stampa 3D, come EOS e HP, nel tentativo di convincerle a prendere parte allo sforzo. “Per avere un impatto, dobbiamo aumentare la scala e produrre in serie molte parti rapidamente”, afferma.

Allo stesso tempo Burgs, la cui azienda ha lavorato su progetti di e per l’esercito polacco, ha iniziato dei dialoghi con il Ministero della Difesa ucraino per sapere ciò di cui avevano bisogno. Dice di aver ricevuto dei file riservati questa settimana dopo aver superato i protocolli di sicurezza richiesti e prevede di iniziare a produrre immediatamente.

Droni, spie russe e mobilitazione verso l’Ucraina orientale

I droni sono particolarmente intriganti. Sono droni da osservazione, non armi offensive. I loro corpi possono essere creati facilmente con le stampanti polimeriche a disposizione dell’azienda, ma le telecamere e le radio devono essere collegate manualmente, afferma Burgs. La produzione dei droni è iniziata la scorsa settimana, e sta attualmente andando ad un ritmo di circa 50 a settimana.

I limiti e la portata di quello che potrebbe riuscire a fare il gruppo sono in continua evoluzione. Burgs dice che ci sono alcuni componenti e prodotti militari che le forze di difesa ucraine non vogliono condividere con il gruppo, dal momento che il gruppo stesso è polacco e non ucraino. “Siamo una società straniera per loro, quindi si fidano di noi, ma non tanto”, dice. “Sono in guerra e l’infiltrazione da parte delle spie russe è elevata, quindi capisco perfettamente che abbiano qualche timore al riguardo”.

Mentre la guerra va avanti, tra le idee c’è anche quella di fare arrivare un contenitore con stampanti 3D in Ucraina orientale, più vicino alle zone interessate più direttamente dalla guerra rispetto a Leopoli. “Stiamo pensando di mettere le macchine nel contenitore con l’aggregatore elettrico e avvicinarci alle linee del fronte per creare le parti più necessarie”, afferma Burgs, osservando che una tale strategia è stata eseguita in precedenza, anche dall’esercito degli Stati Uniti in Afghanistan.

Stampa 3D, la sua utilità a lungo termine

Per quanto riguarda il bus e le stampanti a Leopoli, il gruppo ha idee su come usarli anche a lungo termine. L’autobus, che può contenere 70 persone, è stato dato al Ministero della Difesa ucraino per aiutare a spostare le persone in sicurezza. Nel frattempo, una volta terminata la guerra, le stampanti potrebbero essere utilizzate per addestrare una generazione più giovane di studenti interessati alla tecnologia e per aiutare a ricostruire il paese.

“Noi pensiamo che quelle macchine siano non solo preziose a breve termine per produrre le parti necessarie e speriamo anche che presto il popolo ucraino sarà in grado di usarle per ricostruire il paese”, dice Ciszek.

