Il presidente Zelensky non è miliardario: qual è il suo vero patrimonio?

Nonostante alcuni report di social media affermino che è un miliardario, Volodymyr Zelensky non si avvicina alla classifica dei più ricchi del mondo di Forbes.

Un popolare meme su Internet ora in circolazione afferma, senza il supporto di prove, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia un patrimonio di $ 1,4 miliardi, “più di Will Smith, Chris Rock e Dave Chapelle messi insieme”. L’insinuazione è chiara. L’ex comico, per accumulare una fortuna di queste dimensioni, deve essere per forza corrotto. E mentre questa affermazione è stata ripetuta a pappagallo su Twitter, una serie di account con la spunta blu si sono inseriti nella discussione.

Volodymyr Zelensky non è miliardario secondo Forbes

Lee Stranahan, conduttore americano di Radio Sputnik presente nel documentario di Oliver Stone Revealing Ukraine, ha twittato ai suoi quasi 100.000 follower: “Perché Zelensky è un miliardario?”

La risposta di Forbes: non lo è. L’invasione russa ha colpito duramente i miliardari ucraini. Secondo la 36a edizione della World’s Billionaires List di Forbes, ne sono rimasti solo sette nel paese e Zelensky non è uno di questi. Né lo è l’ex presidente e magnate del cioccolato Petro Poroshenko, che è uscito dalla classifica quest’anno.

Ma a differenza del suo predecessore, Zelensky non è mai stato un miliardario. Secondo quanto riportato da Forbes Ucraina, il suo patrimonio è di circa 20 milioni di dollari

La sua risorsa principale è una quota stimata del 25% in Kvartal 95, un gruppo di società che producono spettacoli umoristici, che ha trasferito ai suoi partner dopo essere stato eletto presidente, anche se probabilmente riguadagnerà le sue azioni dopo aver lasciato l’incarico.

Kvartal 95 ha prodotto e possiede la serie Servant of the People, una popolare commedia politica con Zelensky nei panni di un insegnante di scuola superiore ucraino che viene eletto presidente. Netflix, che in precedenza aveva trasmesso lo spettacolo in streaming tra il 2017 e il 2021, ha acquisito nuovamente i diritti a marzo. Con un fatturato stimato di 30 milioni di dollari all’anno, Forbes Ucraina valuta la partecipazione di Zelensky a 11 milioni di dollari.

Il porafoglio immobiliare di Zelensky

Sebbene possieda un appartamento in uno dei condomini più costosi dell’Ucraina nel centro di Kiev, è relativamente modesto per gli standard occidentali. Forbes stima che l’intero portafoglio immobiliare di Zelensky valga $ 4 milioni, inclusi altri due appartamenti interamente di proprietà, due di cui è co-proprietario, una singola proprietà commerciale e cinque posti auto.

Internet, o più probabilmente la propaganda russa, hanno attribuito a Zelensky il merito di possedere fino a cinque yacht di lusso e tre jet privati, oltre a $ 60 milioni di azioni in società come Saudi Aramco, Meta e Tesla.

Forbes non ha trovato prove di una tale flotta e se Zelensky possiede azioni in quelle società è difficile credere che tali azioni valgano intorno a $ 60 milioni. Stimiamo che lui e sua moglie, Olena Zelenska, condividano un conto bancario di circa 2 milioni di dollari in contanti e titoli di stato. Gli altri asset, costituiti da due auto e alcuni gioielli, non valgono più di $ 1 milione.

Zelensky non entrerà presto nella lista dei miliardari di Forbes. Ma, al momento, in testa ha altre cose molto più importanti.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti