Il nuovo spot di Banca Ifis dedicato agli imprenditori: “Se è la tua banca la riconosci subito”

Banca Ifis torna “on air” su tv, radio, digital e sui principali quotidiani nazionali con una nuova campagna che mette al centro le persone e si contraddistingue per il claim, “Se è la tua banca la riconosci subito”, che esprime le caratteristiche della Banca: digitale, veloce, semplice, affidabile e vicina. Le imprenditrici e gli imprenditori sono i protagonisti dello spot. Attivi nei settori più diversi – dal manufatturiero all’arredamento, dai trasporti alle costruzioni – i soggetti raccontano perché scelgono Banca Ifis come partner finanziario per lo sviluppo della loro impresa.

“Questa campagna rappresenta la nuova tappa di un percorso iniziato con il rebranding due anni fa e proseguito lo scorso anno con lo spot #SmartBankSmartChoice rivolto alle imprenditrici e agli imprenditori italiani”, commenta Rosalba Benedetto, direttore Comunicazione, Marketing e Relazioni esterne di Banca Ifis. Abbiamo voluto che i protagonisti fossero proprio loro e che attraverso le loro voci raccontassero gli elementi distintivi della Banca in cui si riconoscono”.

“In un momento di estrema incertezza e complessità come quello che stiamo tutti vivendo, credo sia particolarmente importante costruire relazioni forti ed efficaci tra agenzia e cliente: quella con Banca Ifis è una collaborazione di successo tra una grande realtà in crescita del nostro Paese e un gruppo solido e strutturato come Publicis Groupe. E questa campagna altro non è che la conferma del rapporto di fiducia tra gruppi di persone di grande qualità, che sono sicuro darà ancora ottimi risultati”, commenta Alberto Fusignani, ceo di Independent Ideas, boutique creativa di Publicis Groupe che ha firmato la realizzazione della campagna.

