L’azienda che sta democratizzando i concerti musicali investendo nel metaverso

Animal Concerts sta creando esperienze di nuova generazione per i concerti online e nel metaverso. A partire dal 29 marzo, quando è stato lanciato il suo token, ANML è risultata prima nell’elenco delle criptovalute di tendenza di CoinMarketCap e compare tra i primi 3 token che assicurano maggiori guadagni, posizionando il token ANML come una delle criptovalute più popolari al mondo.

Conosciuto per aver lavorato con figure musicali quali Alicia Keys, Future, Rap Legend Busta Rhymes, Diplo, Meek Mill e Gunna, Animal Concerts sta aiutando artisti affermati ed emergenti nel loro viaggio nel mondo Nft e in altre attività legate alle criptovalute, portando queste superstar a esibirsi davanti a un pubblico mondiale illimitato.

“Stiamo democratizzando i concerti”, afferma Colin Fitzpatrick, ceo dell’azienda e consulente di marketing, vendite e tecnologia per marchi come Dell, Salesforce, HubSpot e Oracle. “Non devi più essere la persona fortunata che può vedere la propria band preferita sono se viene nella tua città. Con Animal Concerts, sono gli artisti a venire da te. Filmando questi artisti in 3D, e utilizzando un visore come Oculus Quest, possiamo fornire un’esperienza estremamente personale e coinvolgente”.

Il 29 marzo Animal Concerts ha ospitato un evento per lanciare il suo token nativo “Animal” e, come altri progetti di token fatti su misura, verrà inizialmente stabilito un valore Web3 prima di essere utilizzato per l’accesso a contenuti da dietro le quinte, vendita anticipata dei biglietti, futuri drop di Nft ed eventi della comunità online. Contemporaneamente, il token è stato lanciato su diversi portali di scambio quali Bitmart, Huobi, Gate.io e Uniswap.

L’evento di lancio è stato seguito il 1° aprile dall’uscita esclusiva di una nuova canzone attraverso The Avila Brothers Music Group/BMG, intitolata “A Hard Working Man”, con Billy Ray Cyrus e Snoop Dogg. Gli Avila Brothers sono responsabili di album e singoli di successo di Usher, Janet Jackson, Gwen Stefani e molti altri. Un’ode del grintoso industrialismo americano e alla solidarietà dei lavoratori, che strizza l’occhio al panorama tecnologico ed economico in rapida evoluzione. Gli Avila Brothers hanno collaborato nella produzione del brano con Bernard Alexander, una leggenda nell’industria della musica rap (ha scoperto Akon, The Fugees e altro), e ora grande imprenditore visionario.

Animal Concerts, piattaforma del metaverso e società di intrattenimento globale, ora possiede i diritti sulla canzone. e questo è particolarmente significativo considerato che la pandemia ha interrotto i tour di molti spettacoli, con la conseguente perdita di flussi di entrate cruciali per i musicisti. Il video musicale è stato presentato in anteprima il 29 aprile e può essere visualizzato qui.

Animal Concerts non è il primo player nel gioco di concerti virtuali, poiché sia ​​Ariana Grande che Travis Scott si sono esibiti entrambi all’interno del metaverso dei videogiochi open world di Fortnite, generando decine di milioni di dollari ciascuno. Lo stesso Snoop ha recentemente collaborato con Gala Games, dove il suo lancio di musica Nft ha generato circa 40 milioni di dollari. “Anche se siamo Animal Concerts, siamo davvero Animal Entertainment”, spiega Fitzpatrick, ex dj e promotore di eventi, “che si tratti di musica, film o commedia, è lì che vogliamo essere. Non solo stiamo costruendo il nostro metaverso, ma intendiamo essere presenti in tutti i mondi virtuali consolidati e stiamo collaborando con tutti i grandi metaversi emergenti. Anche Mark Zuckerberg, che ha recentemente cambiato il nome della società madre di Facebook in Meta, sta puntando le basi future della sua società multimiliardaria nel metaverso”.

Il token nativo Animal, attualmente costruito su Ethereum e collegato a Polygon e Binance, per ora può essere utilizzato come valuta per l’acquisto di Nft e biglietti Nft mentre si interagisce con altri fan, amici e artisti, oltre a usarlo per votare per consentire ai fan di partecipare attivamente all’andamento del concerto. Fitzpatrick vede questo come un’evoluzione naturale dei biglietti dei concerti: digitali, queste versioni Nft sono archiviati nel tuo portafoglio Animal sulla blockchain, consentendoti di connettere esperienze condivise.

“I bambini oggi sono più entusiasti di sfoggiare le scarpe da ginnastica sul loro avatar del metaverso rispetto alle Nike che loro padre gli ha comprato la scorsa settimana”. Animal Concerts spera anche di affrontare il problema più grande del mondo Web3: l’acquisizione di clienti. Va detto infatti che i luoghi virtuali non devono obbedire alle leggi della fisica o avere a che fare con problemi di sicurezza pubblica.

L’esibizione del Rift Tour di Ariana Grande a Fortnite, che l’ha vista salire una scala galleggiante verso un paradiso fatto di luce, ha guidato oltre 78 milioni di membri del pubblico in un gioco globale. Ha guadagnato circa 50 milioni di dollari, e questo sta attirando l’interesse dell’industria musicale. Anche il potenziale di spazi pubblicitari è illimitato. “Quante persone puoi mettere in uno stadio? 50, 80mila? Quante persone puoi inserire nel metaverso? Milioni”.

