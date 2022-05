100 Best in Class, premiati a Villa Erba i migliori commercialisti e consulenti del lavoro

I cento migliori commercialisti e consulenti del lavoro. Cento profili provenienti da tutta Italia, selezionati da una giuria di alto livello e premiati per la loro capacità di affiancare le imprese e renderle più efficienti, di sfruttare le possibilità offerte dall’innovazione digitale e registrare una crescita importante in termini di competenze e di volume di business, sia per loro stessi, sia per i clienti. Questo è stato 100 Best In Class, l’evento firmato TeamSystem e Euroconference andato in scena nella splendida cornice di Villa Erba a Cernobbio, sulla riva del Lago di Como.

“La trasformazione digitale, insieme al tema della sostenibilità, rappresenta la stella polare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di conseguenza dello sviluppo e della crescita del nostro paese nel corso dei prossimi anni”, ha commentato Federico Leproux, ceo di TeamSystem. “Si tratta di un’opportunità di portata storica per digitalizzare in modo esteso il nostro tessuto imprenditoriale, per lanciare una vera e propria trasformazione digitale di sistema e costruire un’economia più dinamica, sostenibile, tecnologica e inclusiva. E un’iniziativa come 100 Best In Class è importante proprio per renderci consapevoli di questa possibilità, valorizzando i professionisti economici che più di tutti si sono distinti in questo trend positivo”.

La premiazione di 100 Best In Class: “Vogliamo valorizzare le eccellenze”

Dopo una lunga ed accurata selezione da parte della giuria, formata da consulenti del lavoro, responsabili dell’amministrazione del personale, dottori commercialisti e manager con importanti esperienze alle spalle, a Villa Erba sono stati incoronati da Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia che ha moderato la serata, e Giuseppe Busacca, general manager BU professional solutions di TeamSystem, i migliori 3 per ciascuna delle 4 categorie (Competenza, Crescita, Innovazione Digitale e Valore Economico). Dulcis in fundo, una menzione speciale per uno studio commercialista marchigiano.

“L’iniziativa 100 Best in Class è stata pensata per valorizzare le eccellenze italiane nella comunità dei professionisti economici e dei giuristi di impresa” ha dichiarato Giuseppe Busacca. “Questa categoria ha l’opportunità di diventare protagonista della ripresa e del rilancio del Paese, soprattutto in un momento di incoraggiante crescita economica e messa a terra di importanti programmi di investimenti e riforme”.

I premiati divisi per categoria

Ecco gli studi premiati con nome e cognome del professionista che li ha rappresentati, divisi per categoria

COMPETENZA

Clarity Group – Alberto Pirone

Roedle % Partner – Giampiero Guarniero

Studio Bortoletto – Alberto Bortoletto

CRESCITA

Studio Galliano & Associati – Niccolò Casini

Studio BNC – Giorgio Berta

Ceccato Tormen & Partners – Dario Ceccato

INNOVAZIONE DIGITALE

Dovier & Partner – Stefano Dovier

Professionisti Associti Valore – Luigi Carunchio

SDBA Benefit – Stefano Della Bella

VALORE ECONOMICO E SVILUPPO DI BUSINESS

Baumgartner Partner – dott. Baumgartner

SLT Studio Legale & Tributario – Matteo Casini

Studio Gazzani – Massimo Gazzani

MENZIONE SPECIALE

Studio Commercialista Porfiri – Rosanna Porfiri

