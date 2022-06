100 Best in Class, l’intervista ai premiati: categoria Innovazione Digitale

I cento migliori commercialisti e consulenti del lavoro italiani sono stati selezionate per 100 Best In Class, evento targato TeamSystem e Euroconference andato in scena a Villa Erba a Cernobbio, sulla riva del Lago di Como. Durante la serata, moderata dal direttore di Forbes Italia Alessandro Rossi e da Giuseppe Busacca, general manager BU professional solutions di TeamSystem, sono stati premiati i migliori tre per ciascuna delle quattro categorie (Competenza, Crescita, Innovazione Digitale e Valore Economico), per poi concludere con la menzione speciale per uno studio commercialista marchigiano.

Sono stati premiati sul palco di Villa Erba per la loro capacità di affiancare le imprese e renderle più efficienti, di sfruttare le possibilità offerte dall’innovazione digitale e registrare una crescita importante in termini di competenze e di volume di business, sia per loro stessi, sia per i clienti. I Best In Class che riproponiamo oggi appartengono alla categoria Innovazione Digitale, dove sono stati inclusi gli studi che hanno interpretato in modo ottimale e completo l’innovazione digitale, sia al loro interno sia nella collaborazione con i propri clienti.

Gli studi selezionati per la categoria Innovazione Digitale di 100 Best In Class

INNOVAZIONE DIGITALE

Dovier & Partner – Stefano Dovier

Professionisti Associti Valore – Luigi Carunchio

SDBA Benefit – Stefano Della Bella

Qui sotto, l’intervista ai tre studi premiati da Alessandro Rossi e Giuseppe Busacca.

