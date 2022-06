Amazon Fashion annuncia l’espansione: i suoi Luxury Stores sbarcano anche in Italia

Arriva Luxury Stores in Europa. Amazon Fashion annuncia l’espansione della sua shopping experience: dopo quella lanciata negli Stati Uniti nel settembre 2020, verrà proposta ai clienti di Amazon in Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna. Gli Amazon Luxury Stores offriranno collezioni ready-to-wear di brand di lusso – sia affermati sia emergenti – appartenenti ai mondi fashion e beauty.

“Siamo lieti di poter offrire una maggiore scelta ai nostri clienti in Europa grazie al lancio di Luxury Stores su Amazon, dove potranno scoprire look di lusso per tutte le occasioni. Questo è solo l’inizio, non vediamo l’ora di continuare a supportare i brand con servizi e risorse innovative così che possano mostrare le loro storie uniche e le ultime collezioni ai clienti di tutta Europa, stagione dopo stagione” afferma Ruth Diaz, Vp Amazon Fashion Europe.

Comodità e alta moda

Luxury Stores combina la comodità di Amazon ad un’esperienza che offre ai clienti l’opportunità di scoprire prodotti moda appartenenti al mondo del lusso. Le collezioni sono vendute direttamente dai brand e dai designer coinvolti, che definiscono in maniera indipendente la selezione dei capi, l’inventario e il prezzo. Amazon offre loro gli strumenti e la tecnologia per elaborare e personalizzare i contenuti originali, aprendo a brand e designer un nuovo accesso verso clienti luxury nuovi e fidelizzati. In Europa e Usa, Luxury Stores è accessibile da diversi dispositivi: da desktop, su smartphone e tablet tramite browser, o utilizzando la app di Amazon.

“I brand coinvolti nei Luxury Stores di Amazon possono raccontare le loro collezioni ai clienti, dando loro la possibilità di definire da soli la loro idea di lusso”, dice Xavier Flamand, Vice President di Amazon Seller Services. “Amazon si impegna nel fornire ai brand e agli stilisti risorse innovative, tra cui grafiche di movimento e immagini in auto play migliorate, per consentirgli di condividere le loro storie e connettersi alla loro customer base, amante della moda.”

Una collaborazione promettente

Luxury Stores lancia in Europa una campagna scattata da Angelo Pennetta, con la collaborazione della stylist Charlotte Collet e la partecipazione di Kristen McMenamy, Precious Lee, Leon Dame e Dara.

“È un piacere poter collaborare sia con i brand più affermati sia con i più emergenti insieme ad Amazon Luxury Stores”, afferma Sally Singer, Head of Fashion Direction. “Abbiamo l’opportunità unica di portare nel mondo della moda uno storytelling e una tecnologia inclusiva e direzionale, in grado di offrire opportunità entusiasmanti sia per i designer che per i clienti”.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti