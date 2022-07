Small Giants, terza tappa a Trieste: il resoconto dell’evento dedicato alle Pmi del Nord Est

Stefano Mazzolini, Indira Fabbro, Leonardo Bonanni Roger Gobbo, Ronny Gobbo - ceo di Mobili Fiver Marco Giraldi, Clarissa Pirillo, Antonio Pirillo di Rougj Karmen Novarlic, head of department business communication di Slovenian Tourist Board, Aljosa Ota direttore di Ente sloveno del turismo in Italia Jakob Tercon, Alessandro Zudek, Albert Zudek di Zudek Evento Small Giants - Trieste Evento Small Giants - Trieste Evento Small Giants - Trieste Evento Small Giants -Trieste Evento Small Giants - Trieste Evento Small Giants - Trieste Evento Small Giants - Trieste Evento Small Giants - Trieste Evento Small Giants Trieste - Schiopetto Evento Small Giants Trieste - Schiopetto Evento Small Giants Trieste - Joressel Evento Small Giants Trieste - Joressel Evento Small Giants Trieste - Dammann Evento Small Giants Trieste - Dammann Evento Small Giants Trieste - Brda Evento Small Giants Trieste - Brda Diego Bonifacino, Luca Beccali Cosentino di Bat Italia Clarissa Pirillo, Antonio Pirillo di Rougj Andrea Berna - responsabile commerciale Italia di Banca Ifis Aljosa Ota - direttore di Ente sloveno del Turismo in Italia, Marko Jelic di Kempinski Hotels Slovenia & Croazia Alessandro Rossi - direttore responsabile di Forbes Italia Alessandro Bacci, Anna Gregorio, Arianna Cagliari di Picosats, Francesco De Michelis di Mito Technology

Il viaggio di Forbes Italia alla scoperta delle Pmi italiane continua con la sua terza tappa. Small Giants, nella serata del 7 luglio, ha incontrato i protagonisti del Friuli Venezia Giulia e del Nord Est a Duino Aurisina, in provincia di Trieste.

Ad aprire l’evento è stato il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, che ha testimoniato l’importanza di questa iniziativa non solo per la città, ma per tutto il Nord Est italiano.

La serata, moderata da Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, si è articolata sui temi dell’innovazione e della sostenibilità. Sul palco di Small Giants sono intervenuti, tra gli altri, Filippo Cavandoli, ceo di Ppn Hospitality, Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto, Mattia Cérgol, presidente Confindustria Giovani Alto Adriatico, Matteo Caradonna, small medium enterprise & corporate digital channels di Telepass, Anna Gregorio, ceo e co-founder di Picosats, Andrea Berna, responsabile commerciale Italia Banca Ifis, Clarissa Pirillo, digital marketing strategist di Rougj, Alessandro Zudek, business development manager di Zudek, Erika Le Noan, presidente di Dammann Frères, e Aljosa Ota, Ente turismo Slovenia.

L’evento è stata l’occasione per provare a comprendere più da vicino la situazione attuale delle pmi del territorio e per chiedere agli imprenditori quali rischi e quali opportunità possono emergere dalla crisi economica attuale.

Il viaggio di Small Giants, dopo la tappa di Trieste, continuerà in tutta Italia, da Nord a Sud. Le Pmi sono infatti il presente e il futuro del nostro Paese. La prossima tappa sarà il 13 settembre a Firenze.

Alessandro Zudek di Zudek Cristina Gallo - brand manager, Mariaisabella Musulin - marketing manager di Bazzara Denis Matroianni - business development account di Vedrai Erika Le Noan - presidente di Dammann Frères, Riccardo Illy @ Polo del Gusto Francesco Meloni, Francesco Andaloro di Costrand Giuseppe Verbicaro - sales representative di Sintesi Hub Indira Fabbro di Pelfa Group, Stefano Mazzolini Jakob Tercon - business development Manager di Zudek Mario Traverso - ceo di Tbt Food Matteo Caradonna - sme & corporate digital channels manager di Telepass Vincenzo Antonini di Studio Legale Antonini, Mattia Cergol di Confindustria Giovani Alto Adriatico

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.