KFC continua a investire in Italia: aperte 256 nuove posizioni lavorative

KFC, acronimo di Kentucky Fried Chicken, il colosso del pollo fritto presente in 145 paesi nel mondo, scommette ancora sull’Italia. E lo fa aprendo 256 nuove posizioni lavorative in 45 dei suoi 63 ristoranti (dislocati da Nord a Sud e gestiti in franchising) e anche in quelle che saranno le prossime aperture.

Forte della sua presenza in 14 regioni italiane, il sistema KFC continua così a creare occupazione sul territorio e in particolare tra i giovani. A partire dal 2014, anno in cui il marchio è arrivato in Italia, sono oltre 1400 i posti di lavoro creati da KFC nel nostro paese, con una presenza femminile pari al 52%.

Le nuove assunzioni di KFC

Ad oggi, le 256 posizioni (110 al Nord, 39 al Centro e 107 al Sud) a tempo pieno o part-time sono così distribuite:

175 Team Member: si occupa invece della vendita e del contatto con il pubblico

69 Team Member Cook: incaricato di cucinare i prodotti KFC secondo gli standard qualitativi aziendali e secondo le procedure operative approvate;

6 Team Leader: si occupano della gestione del team, coordinati dai Restaurant Manager e dagli Assistant Restaurant Manager.

5 Assistant Restaurant General Manager e un Restaurant General Manager.

In cifre

In Italia, KFC ha servito più di 10 milioni di clienti nel 2021, per un giro d’affari annuo complessivo di circa 65 milioni di euro.

