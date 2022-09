Trading Millimetrico vuole rivoluzionare gli investimenti online con un bot intelligente e automatizzato

Trading Millimetrico – BRANDVOICE | Paid Program

Si sente parlare spesso di trading online. E qualche volta, pur non frequentemente, in modo negativo, facendo riferimento a guru che promettono guadagni milionari in pochissimo tempo. La verità è che i mercati finanziari sono di difficile comprensione anche per i più esperti e può succedere che alcuni truffatori si approfittino di persone che sono semplicemente alla ricerca di qualche guadagno extra.

Fortunatamente a volte ci si può imbattere anche in progetti seri, che non promettono di farti diventare ricco in pochi giorni, ma che al tempo stesso ti offrono l’opportunità di investire sui mercati finanziari anche senza la dovuta preparazione. È questo il caso di Trading Millimetrico.

I fondatori di Trading Millimetrico

Giuseppe Eros Lana e Katia Grillo, quando hanno fondato Trading Millimetrico, si sono dati un obiettivo: rivoluzionare il mondo del Trading Online. Era il lontano 2012 quando due giovani imprenditori, appassionati di investimenti finanziari, hanno deciso di dare vita a un progetto che avrebbe soddisfatto migliaia di clienti in pochissimi anni.

Ma che cos’è esattamente Trading Millimetrico? è un marchio registrato presso la Euipo e la Wipo, composto da un team di professionisti con oltre dieci anni di esperienza nel settore del trading finanziario.

Alfa Advisor, l’intelligenza artificiale per il trading automatizzato

Anni di sviluppo e test hanno dato vita ad Alfa Advisor, expert advisor per il trading automatizzato, dotato di intelligenza artificiale e depositato presso il “Pubblico registro software” della Siae. Per anni il software è stato reso disponibile solo a grandi enti istituzionali, ma a partire dal 2019 è stato lanciato anche sul mercato retail. La grande sfida era quella di operare con capitali molto inferiori rispetto a quelli delle grandi banche e allo stesso tempo riuscire ad ottenere ottimi profitti.

Dopo aver superato centinaia di stress test, Trading Millimetrico è riuscito finalmente ad introdurre sul mercato dei piccoli investitori un software in grado di operare in modo totalmente automatizzato anche con capitali estremamente ridotti.

Le tre caratteristiche principali di Alfa Advisor

Prima di tutto è un software che non richiede il minimo intervento da parte del cliente. Una volta che lo avrai configurato seguendo la guida che ti verrà fornita al momento dell’acquisto, l’Expert Advisor sarà totalmente autonomo e opererà sui mercati finanziari in totale autonomia.

La seconda caratteristica che va evidenziata è la garanzia a vita. Giuseppe Eros Lana e Katia Grillo sono talmente sicuri della qualità del loro prodotto, che offrono la possibilità di avere un rimborso totale nel caso in cui Alfa Advisor dovesse far perdere al cliente più del 50% del proprio capitale.

La garanzia rimarrà valida per sempre, a patto che vengano rispettate alcune condizioni:

Broker utilizzato = Esperio, TeleTrade, FBS

Tipologia conto trading = Cent

Capitale conto trading = Uguale o superiore a 1.000,00€

Leva conto trading = 1:400 o superiore

Size apertura ordini = 0.01 ogni 1.000,00€

Asset utilizzato = EUR/USD

La garanzia di Trading Millimetrico è unica al mondo nel settore dei software automatici di trading. Per questo motivo la garanzia di Alfa Advisor non sarà valida se anche solo una delle condizioni sopraelencate verrà a mancare.

La terza e ultima caratteristica è rappresentata dalla facilità di utilizzo. Il pensiero immediato di un neofita che si approccia per la prima volta al mondo degli Expert Advisor, infatti, è quello di trovarsi tra le mani un software complicato e complesso, difficile da utilizzare. Alfa Advisor è esattamente il contrario. Sarà facilissimo per chiunque utilizzare la dashboard e generare i primi profitti.

La piattaforma per la vendita multilivello e il futuro di Trading Millimetrico

Le operazioni di trading, tuttavia, non sono l’unico modo per generare profitti con Trading Millimetrico. Sarà presto online, infatti, una piattaforma automatizzata per la vendita multilivello, garantita a tutti i rivenditori ufficiali. Dieci livelli di commissioni più diversi bonus legati al fatturato generato dalla rete di vendita sono disponibili per chiunque volesse entrare a far parte della storia di Trading Millimetrico.

Giuseppe Eros Lana e Katia Grillo, tuttavia, non sono ancora appagati. Due obiettivi per il futuro: la quotazione in borsa e la conquista dei mercati internazionali. Entrambi questi obiettivi verranno raggiunti nel giro di pochi anni. Intanto sono già fissate diverse date live in tutta Italia dove ogni piccolo investitore del paese potrà toccare con mano e vedere nei fatti le potenzialità di Alfa Advisor.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.