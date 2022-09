Dalle piattaforme di trading ai fondi comuni: le opportunità di investire piccole somme di denaro

ELEMACA – BRANDVOICE | Paid Program

Non solo chi possiede ingenti capitali, ma anche i piccoli risparmiatori possono avvicinarsi, seppure con grande prudenza, al mondo degli investimenti. Investire significa rischiare, a fronte della possibilità di ottenere un guadagno, si deve sempre mettere in conto il rischio, tanto reale quanto concreto, di perdere, in parte o del tutto, il capitale. Per questo è molto importante non investire mai capitali più elevati di quelli che si sa di poter perdere senza incorrere in problemi legati alla gestione delle finanze personali quotidiane.

Oggi più che mai, le possibilità per i piccoli investitori non mancano. A differenza di quanto avveniva in passato, è possibile investire anche piccole somme di denaro per effettuare compravendita di azioni, valute o altre tipologie di titoli, come gli Etf, sfruttando ad esempio le piattaforme di trading online. Prima di cominciare è fondamentale studiare per cercare di capire come funziona il mercato e cosa sono gli Etf, i fondi comuni, i contratti derivati, le criptovalute e via dicendo.

Chi è alle prime armi, oltre a studiare, dovrebbe ascoltare i consigli degli esperti, dagli investitori professionisti ai consulenti finanziari. Questi ultimi in particolare potranno aiutare il neofita a capire quale livello di rischio può permettersi di affrontare senza incorrere in spiacevoli situazioni.

I rischi di investire piccole somme di denaro

Investire piccole somme di denaro è dunque possibile. Le opportunità sono molte e, per chi inizia a muovere i primi passi nel complesso mondo degli investimenti finanziari, risulta difficile discernere un buon investimento da uno pessimo. Lasciarsi trascinare dalla corrente e dal sentito dire, con la convinzione di poter ottenere guadagni facili in poco tempo, è inoltre pratica tanto comune quanto deleteria.

Chi si avvicina al trading e agli investimenti convinto che si tratti di operazioni semplici e poco rischiose perché alla portata di tutti, commette un grave errore di valutazione. Anche investendo cifre contenute sfruttando i canali messi a disposizione dal web, si è soggetti a forti rischi. Quello principale riguarda in particolare la perdita del capitale e la tendenza a perpetuare l’errore per recuperare la somma iniziale, entrando in un circolo vizioso che non porta nulla di buono.

È possibile eliminare i rischi?

Gli investitori esperti lo sanno bene, in quanto si tratta di una delle leggi fondamentali del mercato finanziario: investire comporta sempre dei rischi. Questi tendono inoltre ad aumentare a mano a mano che cresce la possibilità di ottenere guadagni elevati. Tanto più un investimento risulta rischioso, tanto maggiore sarà, in caso di andamento positivo, il guadagno.

Un investimento che fa prospettare, in caso di andamento positivo, entrate elevate, è anche più soggetto a perdite e può causare la corrosione parziale o totale del capitale, anche in tempi rapidi. Al contrario, un’azione meno rischiosa risulterà anche, a livello assoluto, meno remunerativo. Non esistono investimenti sicuri, neanche quando si sceglie di investire somme contenute.

Dalle piattaforme di trading ai fondi comuni

Chi decide di investire piccole somme che non intacchino la propria gestione finanziaria quotidiana, può ricorrere alle piattaforme di trading o ad altri intermediari finanziari. Tra le possibilità per piccoli risparmiatori rientrano i fondi comuni, i quali consentono di ottenere una o più quote di un fondo che, nel migliore dei casi, sarà costituito da un portafoglio ben diversificato.

Anche gli Etf, una forma particolare di fondi comuni indicizzati e quotati in borsa, permettono di investire capitali contenuti. Qualsiasi investimento si decida di effettuare, è comunque sempre preferibile evitare il fai da te e seguire segnali e consigli dei professionisti.

