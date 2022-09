Continua il viaggio di Small Giants alla scoperta delle Pmi italiane: prossima tappa ad Alghero

Prosegue il viaggio di Forbes Italia alla scoperta delle piccole medie imprese italiane. La quinta tappa del roadshow di Small Giants avrà luogo il 12 ottobre ad Alghero, presso la tenuta Sella&Mosca, e incontrerà le eccellenze del territorio sardo. Imprenditori e aziende che riescono a valorizzare il proprio prodotto e il territorio coniugando tradizione e innovazione, qualità e genio. L’evento, realizzato in collaborazione con Confindustria Centro Nord Sardegna, sarà moderato da Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia.

I focus dei panel: digitalizzazione e economia circolare

Durante i panel verranno affrontati temi come la digitalizzazione, l’economia circolare, la cybersecurity, l’agricoltura di precisione e le politiche di sviluppo territoriale. Ad aprire le danze Giovanni Conoci, vice presidente Ccns (Confindustria Centro Nord Sardegna). In chiusura il consueto rinfresco, nonché momento di networking per gli invitati, all’interno della tenuta Sella&Mosca, tra le più grandi in Europa.

La tappa di Alghero sarà il quinto appuntamento dopo Brescia, Torino, Trieste e Firenze, e precederà l’ultima tappa del 2022 che si terrà a Ostuni, in Puglia.

