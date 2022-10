Tecnologie veloci e scalabili: così Archiva Group accompagna le aziende nella crescita del business

BRANDVOICE – ARCHIVA GROUP | PAID PROGRAM

In tempi moderni un’organizzazione deve avere la capacità di essere liquida e di cercare risposte sempre più rapide a un mondo che si evolve con grande velocità. In questo modo è in grado di sviluppare una capacità di adattamento che le permette di modificare strutture e ruoli in modo flessibile per esistere in uno stato di cambiamento permanente, incoraggiando fortemente la cooperazione tra i dipendenti.

Inoltre, ripensare al modo in cui si fanno le cose non significa scegliere tra tecnologia e metodo. Significa scegliere tecnologie che risolvano micro-processi restituendo valore immediato o guidare una digitalizzazione graduale che parta da porzioni di processo e possa scalare rapidamente su tutta la catena del valore, impattando al minimo l’operatività e il business in corso.

Archiva Group, il partner ideale per lo sviluppo del business

Con uno sguardo più ampio che unisca le necessità dell’esecuzione alla visione strategica di business, nel quale tutti in azienda sono attori del cambiamento. Per raggiungere questi obiettivi può venire in aiuto Archiva Group, nata dall’intuizione di Giuliano Marone, ingegnere nucleare e imprenditore che è oggi la guida di questo partner solido, credibile e affidabile per tutte quelle organizzazioni che vogliono ripensare il proprio business sfruttando le potenzialità delle tecnologie digitali.

Archiva Group punta a ottenere l’eccellenza di processo attraverso l’analisi metodica, implementando tecnologie digitali veloci e scalabili affinché le aziende possano percepire immediatamente il valore dei progetti di miglioramento. Lo fa offrendo anche una sensibilità specifica sui quadri normativi nazionali e internazionali, per trasformare i vincoli della legge in possibilità di business. Archiva Group è un team di 9 aziende distribuite in 4 Paesi europei, nato dalla 30ennale esperienza in ambito di digitalizzazione e conservazione digitale a norma di Archiva.

Le aziende del gruppo completano la proposta di valore con servizi e professionalità specializzate negli ambiti di gestione documentale (BPO/DMS), iperautomazione (RPA/BPM/AI), consulenza sulle tematiche normative, digitali e di revisione metodologica dei processi aziendali, (Lean thinking/6Sigma/Hybrid Project Management). Le aziende di Archiva Group sono i tre pilastri della trasformazione digitale e sono state create per essere le più specializzate in ogni area di evoluzione possibile.

Maxwell Consulting – Excellent & Compliant Processes

Punta di diamante di Archiva Group, Maxwell è una società di consulenza che si pone come unico obiettivo l’eccellenza nei processi aziendali. Le aziende sono organizzazioni che ridotte ai minimi termini, vediamo composte da persone in interazione tra loro attraverso processi più o meno strutturati all’interno di quadri normativi definiti.

Maxwell interviene sui processi per liberare il valore nascosto nelle interazioni umane, con l’aggiunta di una particolare sensibilità e competenza verso le tematiche e gli standard normativi nazionali, europei ed internazionali.

Honu – Real time Hyperautomation

Archiva Group grazie a Honu completa un’ampia proposta di valore interpretando in modo originale e differenziante l’Hyperautomation. Honu si distingue per l’approccio “rapido”, scalare e determinato all’implementazione tecnologica.

L’esecuzione è guidata dall’esperienza di consulenti che portano una comprensione ampia e profonda delle reali esigenze aziendali, accompagnando le organizzazioni verso il vero obiettivo della digitalizzazione: l’eccellenza di processo. L’offerta Honu si compone di un sapiente mix fatto di RPA, BPM e IDP, dalla robotica all’intelligenza artificiale, passando per la digitalizzazione dei processi aziendali, l’Hyperautomation a misura di business è sempre più a portata di mano.

Requiro

Gestione documentale in outsourcing per Cfo, Legal e HR Manager. Una squadra di oltre 150 collaboratori in 3 Paesi europei per un marchio, Requiro, che incarna la proposta di Archiva Group per la gestione documentale, la conservazione a norma e la fatturazione internazionale.

