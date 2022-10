Elite conclude il tour per celebrare i suoi dieci anni: l’ultimo evento a Cremona nella sede di Bomi Group

Il 29 settembre Elite ha fatto tappa a Spino D’Adda, in provincia di Cremona, dove ha celebrato i suoi dieci anni nella sede di Bomi Group. La multinazionale, parte del network sin dal suo lancio nel 2012, è leader nel settore della logistica healthcare.

Il mondo Elite

Elite, lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, è l’ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

Le società Elite in Italia coprono tutte le regioni. In Lombardia sono 379, con un fatturato aggregato di 33 miliardi di euro, rappresenta 33 settori e da lavoro a 116.000 dipendenti.

“Bomi esempio virtuoso del nostro network”

“Siamo felici di aver concluso il nostro roadshow territoriale tra le eccellenze Elite da Bomi Group, società Elite sin dal lancio del primissimo gruppo di aziende nell’aprile 2012”, ha dichiarato Marta Testi, Amministratore Delegato di Elite, Gruppo Euronext. “Bomi è un’azienda familiare che in meno di 40 anni è stata in grado di crescere in modo esponenziale utilizzando diversi strumenti di finanza: dal debito all’equity, dai mercati privati a quelli pubblici”.

“Rappresenta un esempio virtuoso del nostro network, del saper fare che incontra in Elite nuove competenze e capitali per crescere e fare ancora più impresa. È stato e continua ad essere per noi un onore supportarne la crescita. Tra qualche settimana annunceremo le prossime società ammesse ad Elite, dunque questo è il momento ideale per far parte del prossimo gruppo di eccellenze italiane”.

“Con Elite raggiunti traguardi importanti”

“Il nostro rapporto con Elite – ha commentato Marco Ruini, Amministratore Delegato Bomi Group – si fonda su un profondo senso di fiducia e stima reciproca, maturato nel corso di questi ultimi 10 anni. Siamo cresciuti tra i banchi della community, abbiamo sperimentato soluzioni e raggiunto traguardi importanti ed è stato un onore poter aprire le porte della nostra azienda e raccontare la nostra storia alle società che si stanno avvicinando oggi a questa realtà”.

L’evento

L’evento, che ha visto la partecipazioni di imprenditori e partner, è iniziato con un racconto della storia e del percorso di crescita di Bomi Group in Elite. È proseguito poi con la visita in produzione, per dare forma all’identità dell’azienda e conoscere da vicino i processi che, nel corso del tempo, l’hanno portata a raggiungere importanti traguardi.

