L’ex presidente della Fed Ben Bernanke è tra i vincitori del Nobel per l’economia

L’ex presidente della Federal Reserve statunitense, Ben Bernanke, è uno dei tre vincitori del Nobel per l’economia 2022. L’Accademia reale svedese delle scienze ha premiato Bernanke e altri due studiosi per le loro ricerche sulle crisi finanziarie e il ruolo delle banche.

I fatti principali

Bernanke, che è ora alla Brookings Institution di Washington D.C., divide il premio con Douglas Diamond e Philip Dybvig , che lavorano rispettivamente alla University of Chicago e alla Washington University di St. Louis.

Il comitato che assegna il premio ha dichiarato che i tre hanno "migliorato in modo significativo la nostra comprensione del ruolo delle banche nell'economia, in particolare durante le crisi finanziarie".

Bernanke, che ha guidato la Federal Reserve tra il 2006 e il 2014, ha ottenuto il riconoscimento per la sua analisi della Grande Depressione , definita dal comitato come “la peggiore crisi economica della storia moderna”.

Il suo lavoro, ha detto il comitato, ha evidenziato come le corse agli sportelli non siano solo prodotti delle crisi finanziarie, ma possano renderle più profonde e durature.

Diamond e Dybvig hanno ricevuto il premio per lavori in cui hanno mostrato come le banche, per via del loro ruolo di intermediari tra mutuatari e risparmiatori, siano vulnerabili alle voci sui possibili collassi e le conseguenti corse agli sportelli.

A Diamond è stato riconosciuto anche il merito di avere documentato come le banche raccolgano informazioni socialmente preziose sui mutuatari, che vanno poi perse al momento dei crolli.

Un fatto correlato

L’attività di ricerca che è valsa il premio 2022 ha avuto una grande importanza nel mondo reale di recente, in particolare durante il crollo finanziario del 2008. Bernanke, all’epoca a capo della Fed, prese misure senza precedenti per intervenire nel sistema finanziario e sostenere i principali istituti di credito. Per quelle mosse fu anche duramente criticato. Le sue politiche non riuscirono a impedire una pesante recessione, ma molti gli attribuiscono il merito di avere salvato il mondo da una seconda Grande Depressione.

La cifra

900mila dollari. È questa, all’incirca, la cifra che riceveranno i vincitori del premio di quest’anno. La somma verrà divisa tra i tre.

Un fatto poco noto

Il premio per l’economia, sebbene venga generalmente indicato come ‘Nobel’, è un riconoscimento distinto rispetto agli altri cinque. A differenza di quelli per la letteratura, la pace, la fisica, la chimica e la medicina, non fu voluto da Alfred Nobel nel suo testamento del 1895. Fu invece istituito dalla Banca centrale svedese nel 1968 – e assegnato per la prima volta nel 1969 – in memoria di Nobel. Formalmente, si chiama ‘premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel’.

La citazione

“Le analisi dei vincitori hanno migliorato la nostra capacità di evitare sia gravi crisi, sia costosi salvataggi”, ha affermato Tore Ellingsen, presidente del comitato per l’assegnazione del premio.

