Lefay, il gruppo bresciano va all’estero per gestire un resort di lusso in Svizzera

Lefay Resorts & Residences sbarca all’estero. Il gruppo fondato nel 2006 dalla coppia di imprenditori Domenico Alcide e Liliana Leali è stato scelto dal developer Aminona Luxury Resort and Village per gestire il progetto di un resort di lusso a Crans-Montana, in Svizzera.

Immerso nella tranquillità delle foreste alpine, il resort, che segna l’espansione all’estero del brand Lefay, si affaccerà sul prorompente panorama su cui si stagliano il Monte Rosa, il Monte Cervino e il Monte Bianco e sarà direttamente collegato agli impianti della skiarea di Crans-Montana, che si snoda su 140 km di piste.

La struttura

All’interno, 106 suite e 12 chalet. La pluripremiata Lefay spa raggiungerà una superficie interna di oltre 4mila mq, caratterizzata da diverse piscine interne ed esterne, l’area delle saune, una zona adults only e 21 cabine trattamenti.

Tutta l’area benessere si ispirerà alla filosofia di Lefay e al suo concetto energetico, basato sull’unione della medicina classica cinese e la ricerca scientifica occidentale per il completo riequilibrio di corpo, anima e spirito. Un metodo di benessere unico nel suo genere, riconosciuto dalle più autorevoli organizzazioni internazionali per il suo effetto duraturo sul benessere fisico-psicologico dell’individuo.

L’offerta culinaria

Declinata in due ristoranti e diversi outlet, l’offerta culinaria sarà concepita coerentemente ai principi Lefay Vital Gourmet: la dieta mediterranea, l’utilizzo di ingredienti che seguono l’andamento delle stagioni, la selezione delle migliori materie prime regionali italiane e il privilegio dei fornitori locali.

Il design

La progettazione, eseguita dagli studi internazionali Callison RTKL e IB+, segue le linee guida del concept Lefay, imperniato sul nuovo lusso e sull’autenticità dello stile italiano. Una sintesi tra le tendenze architettoniche che mettono al centro l’utilizzo degli elementi naturali e la loro fusione, per celebrare la bellezza dell’ambiente circostante e realizzare ambienti che raggiungono i più alti standard nell’ambito dell’ospitalità.

L’interior design, a cura dello studio MKV, valorizza i materiali locali e le loro texture, come la pietra grezza, le trame del legno e i metalli bruniti, disegnando una cornice unica, contraddistinta da finiture sofisticate e senza tempo.

LEGGI ANCHE: “Rinnovabili, mobilità elettrica e politica anti-spreco: così il resort diventa a impatto zero”

L’impegno per la sostenibilità

Il resort sarà alimentato da fonti energetiche pulite e rinnovabili, tra cui un impianto geotermico, pannelli fotovoltaici e una centrale a biomassa.

“Quest’importante traguardo segna l’espansione internazionale per Lefay, nonché la prima struttura gestita tramite management contract. Siamo lieti di proseguire la nostra strategia di crescita con l’apertura di un nuovo resort in una destinazione così rinomata e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come brand italiano di riferimento per la vacanza benessere di lusso”, ha detto Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.