Il gruppo Lefay riceve il premio come migliore spa sostenibile dell’anno

Nella cornice “The Brewery”, a Londra, Lefay Resort & SPA Dolomiti e Lefay Resort & SPA Lago di Garda sono stati premiati come “Best Sustainable spa of the Year” ai World spa & Wellness Awards, assegnati durante la World spa & Wellness Convention, dedicata ai professionisti internazionali dell’ospitalità benessere.

I World spa & Wellness Awards premiano le migliori strutture di ogni continente che si distinguono per l’eccellenza del servizio, degli standard e l’impegno nei confronti della sostenibilità. I premi vengono attribuiti da una giuria composta da specialisti ed esperti indipendenti del settore provenienti da tutto il mondo.

L’impegno per la sostenibilità

L’impegno nella sostenibilità ambientale e nella responsabilità sociale degli eco-resort Lefay è stato riconosciuto grazie agli sforzi portati avanti sin dall’apertura: i resort, totalmente CO 2 free, sono caratterizzati da una bio-architettura e un interior design ispirati al territorio, utilizzano energia prevalentemente proveniente da fonti pulite e sono orientati alla predilezione di materiali riciclati, con l’obiettivo di eliminare l’utilizzo della plastica. Infine, una grande attenzione viene prestata nei confronti dei collaboratori: il gruppo è certificato Top Employers, il sigillo che premia le aziende più virtuose in termini di politiche HR, che si distinguono per i benefit offerti e le condizioni di lavoro.

“Essere premiati con entrambi i nostri resort come miglior spa sostenibili al mondo è una grande emozione”, afferma Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences. “Rappresenta il coronamento di un percorso pluriennale volto alla creazione di SPA destination in cui lusso e rispetto per l’ambiente coesistono e sono complementari. Oggi il contatto con la natura, lo spazio, il silenzio e la scelta di un brand caratterizzato da una cultura d’impresa responsabile, sono gli elementi distintivi che definiscono la vacanza green. Ringrazio l’intero team, gli ospiti e le comunità locali, senza cui tutto questo non sarebbe stato possibile”.

Qualche nota su Lefay Resorts & Residences

Il gruppo è stato fondato nel 2006 dalla coppia di imprenditori Domenico Alcide e Liliana Leali con l’obiettivo di diventare il brand italiano di riferimento nel mercato internazionale della vacanza benessere di lusso attraverso la creazione di una collezione di eco-resort all’insegna dello stile italiano. Il primo gioiello della collezione, Lefay Resort & SPA Lago di Garda, situato a Gargnano e aperto nel 2008, ha conquistato in 14 anni oltre 100 premi internazionali, posizionandosi tra le SPA destination migliori al mondo.

Lefay Resort & SPA Dolomiti, aperto nella ski-area di Madonna di Campiglio nel 2019 e riconosciuto in breve tempo con oltre 30 premi internazionali ha visto l’ingresso del gruppo nel segmento delle “Serviced Branded Residences”, primo caso all’interno di una spa destination in Italia. Coerentemente ai valori di benessere e sostenibilità, i resort sono totalmente carbon neutral e certificati dai più rinomati enti mondiali. Nel 2022 il gruppo ha annunciato il primo resort in management contract all’estero, a Crans-Montana in Svizzera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.