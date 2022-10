La famiglia Ferragamo porta a Milano un nuovo polo del lusso: oltre 2800 mq tra esperienze gourmand, di shopping e benessere

Dal primo piano dell’edificio si sviluppa invece la dimensione privata di questo progetto: 73 stanze tra camere e suite accolgono gli ospiti in un’oasi di riservatezza e silenzio, avvolgendoli in un’eleganza senza tempo, cifra stilistica dell’architetto Michele Bönan, che ha curato tutte le proprietà di Lungarno Collection. Spazi dallo stile classico, che richiamano la tradizione delle dimore milanesi, ma con dettagli contemporanei ispirati all’artigianalità toscana, come le maniglie in cuoio e le boiserie in rattan, un tributo ai luoghi storici della famiglia Ferragamo.

“Questo luogo ha l’ambizione di voler diventare promotore di cultura, palcoscenico di valori, editore attraverso cui poter lanciare messaggi che possano parlare al mondo”, ha aggiunto Valeriano Antonioli, amministratore delegato di Lungarno Collection.