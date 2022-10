Nuove tecnologie e abbattimento dei costi: la formula dell’abilitatore digitale Prismi

Paolo Romiti da luglio 2021 è alla guida, nella veste di presidente e amministratore delegato, del Gruppo Prismi, una holding quotata al mercato Egm di Borsa Italiana che opera nel settore del MarTech, acronimo di Telecommunication media & technology.

Il gruppo si pone come un abilitatore digitale, come player di innovazione per l’intero Paese e ha l’obiettivo di creare i presupposti per una nuova digitalizzazione che sia innovativa e sostenibile. La holding risponde infatti ai differenti bisogni del mercato grazie a due tipologie di offerta. Da una parte lavora seguendo la logica industriale con prodotti di comunicazione e visibilità, realizzati dalla capogruppo Prismi, e dall’altra svolge attività consulenziali, di marketing e comunicazione attraverso H2H Creative Production.

Prismi da oltre 15 anni affianca le aziende italiane nel loro processo di digitalizzazione a 360 gradi, in molti casi aprendo la strada al processo di trasformazione digitale dei propri clienti e realizzando per loro siti internet, e-commerce, campagne adv, gestendone i profili social e promuovendo attività formative. Il gruppo, grazie a una rete commerciale estesa su tutto il territorio nazionale e attraverso nuove forme di partnership con differenti realtà locali come Advalor, azienda guidata da Rauf Kallogjeri, serve oltre 6mila clienti, principalmente professionisti, artigiani, piccole e medie imprese. Con la recente fusione con Voodoo, agenzia specializzata nel digital marketing a livello locale, e con The Faktory Group, entità sita in Kosovo e focalizzata sulla digital mass production, Prismi arricchisce e completa ulteriormente la gamma di servizi dedicati alle Pmi. L’azienda affianca, inoltre, le piccole e medie imprese nel loro processo di internazionalizzazione grazie a un accordo con Alibaba.com, la più grande piattaforma di scambio online b2b del mondo.

L’altra anima di Prismi

H2H Creative Production è l’altra anima del gruppo, agenzia specializzata nell’esecuzione di strategie digitali che si rivolge al segmento di mercato più evoluto, gestendo medie e grandi aziende e Pubblica amministrazione. Attraverso l’integrazione avvenuta a fine 2021 della branch tecnologica Wellnet realizza progetti di creatività, comunicazione, marketing digitale e tradizionale caratterizzati da elevato gradiente tecnologico, con un forte orientamento verso eccellenza esecutiva e performance.

Il Gruppo Prismi presidia con successo questi differenti mercati grazie a una struttura snella e flessibile. Può essere, infatti, considerato la prima ExO Digital company italiana, ovvero una “organizzazione esponenziale”, società che si pone l’obiettivo di raggiungere i migliori Kpi del settore consentendo una crescita rapida nel tempo attraverso l’implementazione dei principi delle Exponential Organization applicati però all’offerta di servizi digitali, di marketing e di comunicazione, abbattendo i costi e accelerando la crescita, grazie all’applicazione delle nuove tecnologie (cloud, big data, internet of things, artificial intelligence e altro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.