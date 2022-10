Sustainability Award: Kon Group e Credit Suisse premiano le eccellenze della sostenibilità

Articolo tratto dal numero di ottobre 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

Alla seconda edizione del Sustainability Award promosso da Kon Group e Credit Suisse, con la media partnership di Forbes, hanno partecipato molte imprese eccellenti, ma soprattutto imprese che hanno fatto della sostenibilità la loro missione strategica. Tanto da moltiplicare gli sforzi anche in questo momento difficile per l’economia italiana, tra il post-Covid, la guerra, la crisi energetica e quella delle materie prime.

Le migliori performance in materia di sostenibilità

Per questo motivo i promotori hanno voluto premiare, oltre alle 100 imprese eccellenti italiane, anche le 50 che, partecipando a entrambe le edizioni e accettando quindi di essere seguite nel loro percorso, si sono distinte per avere migliorato le proprie performance in materia di sostenibilità. Tutto in base al rating esg emesso da Altis Università Cattolica e da Reprisk.

Kon Group, primario operatore italiano nella consulenza aziendale e finanziaria alle imprese, primo operatore indipendente del Paese nell’m&a, e Credit Suisse, una delle principali banche mondiali, che da anni promuove investimenti sostenibili, hanno voluto donare al sistema imprenditoriale italiano due asset: una maggiore consapevolezza della sostenibilità attraverso la misurazione, con il rating esg, dei risultati raggiunti e delle aree di possibile miglioramento, e una grande visibilità, grazie alla partnership con Forbes.

La crescita del rating esg medio

Un club esclusivo, insomma, che serve per stimolare il miglioramento in materia di sostenibilità e il raggiungimento rapido di livelli sempre più alti di rating esg, con impatti positivi su tutta la comunità. Non è stato facile individuare le imprese eccellenti della sostenibilità italiana. I criteri con cui Altos ha attribuito il rating e il controllo incrociato dei risultati attraverso il rating di Reprisk hanno permesso agli organizzatori di selezionare le imprese che più si sono distinte e operano per una produzione sostenibile.

In questa seconda edizione, con estrema soddisfazione dei promotori, il rating esg medio è cresciuto di circa il 100% e tutte le imprese hanno migliorato le loro performance. Il numero delle aziende partecipanti ha consentito agli organizzatori di avere un angolo di osservazione privilegiato su un sistema imprenditoriale brillante e dinamico, per il quale la sostenibilità è un must have. La casistica è talmente ampia che gli organizzatori hanno deciso di attribuire anche alcuni premi speciali che saranno svelati, assieme agli altri, nella serata di gala a Milano.

Gli organizzatori si sono impegnati a consegnare personalmente i report di rating esg a tutti i partecipanti e organizzeranno nei prossimi mesi incontri faccia a faccia con ciascuno per approfondire gli elementi migliorabili e preparare, anche grazie alla community, la strada alla terza edizione. Che vuole ampliare la platea delle imprese sostenibili cui offrire questa grande opportunità.

