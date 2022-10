Ecco il primo viaggio dell’auto volante: la XPengX2 alla conquista dei cieli di Dubai

Si chiama XPeng X2, ha un design minimalista e aerodinamico ed è leggerissima perché la sua struttura è in fibra di carbonio. L’abitacolo può ospitare fino a due passeggeri ed è dotato di specifici sistemi di sicurezza.

In linea con la sensibilità globale ai cambiamenti climatici, l’auto volante è full electric e dunque non produce emissioni di anidride carbonica. Questo modello è adatto per voli urbani a bassa quota e per brevi distanze come visite turistiche e trasporto medico. Si tratta di un eVtol, un veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale, adatto ai movimenti in città.

Xpeng, dalla strada ai cieli

La X2 è prodotta da Xpeng AeroHT, la più grande compagnia di auto volanti in Asia, la cui maggioranza è proprio della XPeng Inc. di Guangzhou, nota per le auto elettriche su strada. L’azienda opera dal 2013 e tra il 2016 e il 2021 ha presentato cinque generazioni dei suoi veicoli, dando delle anticipazioni anche sulla sesta.

La presentazione e il primo volo

L’auto volante è stata presentata in occasione del Gitex Global 2022 che si svolge al Dubai World Trade Center, uno dei più grandi tech show del mondo, e ha spiccato il primo volo nei cieli che sovrastano il bellissimo Skydive di Dubai. La Camera di Commercio Internazionale della città è stata coinvolta nell’intero processo del progetto. Già da diversi anni la città emiratina ha deciso di collocarsi al centro di questa evoluzione tecnologica puntando a diventare il primo luogo nel mondo con una mobilità smart di ultima generazione. Un punto di vista che è ben visibile nei progetti di medio e lungo termine come la Dubai Industrial Strategy 2030 che trasformerà Dubai in una piattaforma globale per le industrie basate su innovazione e sostenibilità generando ulteriori 160 miliardi di dirham (14 miliardi di dollari) entro il 2030.

Le relazioni tra Emirati e Cina

Non è un caso che la prima auto volante prodotta da un’azienda di Guangzhou sia stata presentata proprio a Dubai, dove ha effettuato il primo decollo al di fuori del territorio cinese. Nel corso degli ultimi anni, infatti, i rapporti commerciali tra Emirati Arabi e Cina si sono progressivamente rafforzati. Ne è un esempio la Belt and Road Iniziative, ambizioso progetto cinese di connessione infrastrutturale e finanziaria, di cui gli EAU sono partner strategici. Inoltre, il flusso degli scambi commerciali nei primi mesi del 2021 tra Dubai e Cina sono stati di 23,6 miliardi di dollari in aumento rispetto all’anno precedente.

L’Expo di Dubai è stata l’occasione per ribadire il successo dei rapporti tra i due paesi. Durante la giornata nazionale dedicata alla Cina nell’ambito dell’esposizione internazionale, l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese negli Emirati ha sottolineato la fiducia reciproca e la cooperazione commerciale ed economica che intercorrono tra i due Paesi.

La prossima generazione di auto volanti

I progetti di Xpeng AeroHT non si fermano qui. Sono già stati resi noti i dettagli del prossimo eVtol di sesta generazione che permetterà l’alternanza volo-strada. Il veicolo arriverà nel 2024 e per la prima volta sarà dotato di motori capaci di passare rapidamente dalla guida su carreggiata e la guida in quota, e viceversa.

La nuova Xpeng AeroHT sarà una vera e propria auto su quattro ruote con eliche estraibili che permetteranno un rapido decollo estendendosi fino a sette metri e tecnologie avanzate sui controlli elettronici per la brezza in volo. Il progetto è stato presentata lo scorso anno ed oggi ci sono anche delle indiscrezioni sul suo prezzo che sarà di circa 156.000 dollari, ma al momento è solo ipotetico.

L’integrazione tra trasporto aereo e terrestre

Secondo il presidente e ceo di XPeng, He Xiaopeng, “entro il 2040 circa il 10-15% della popolazione viaggerà regolarmente in auto volanti”. Per questo l’integrazione dei trasporti aerei e terrestri è tanto cruciale da impiegarvi circa 700 persone. L’obiettivo è quello di integrare alla guida autonoma terrestre spostamenti in volo fino a 150-200 km in almeno 50-100 megalopoli cinesi.

Inoltre XPeng lavora su potentissimi sistemi di ricarica per garantire efficienza e sicurezza ai passeggeri. Ad oggi la società ha attualmente una rete di 1.648 stazioni di ricarica gratuite che servono il 98,6% delle auto elettriche.

Il nodo da sciogliere sarà quello normativo, perché se è vero che la profezia del 1960 si sta avverando bisognerà anche valutarne i rischi e pensare ad un futuro in quota con piani di emergenza e di recupero creati ad hoc.

