Daniele Pescara relatore al Cnel: un passo avanti per il futuro delle pmi

Il 13 maggio 2024 presso la prestigiosa sede del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel) a Roma, Daniele Pescara, esperto di internazionalizzazione delle imprese e Presidente di FenImprese Dubai, è stato uno dei protagonisti del convegno organizzato da CIU – Unionquadri e FenImprese. Evento che ha riunito i principali esponenti delle associazioni datoriali e sindacali per discutere il futuro delle piccole e medie imprese nell’attuale contesto economico.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente del Cnel, Renato Brunetta. Il quale, oltre ad aver sottolineato l’importanza di un nuovo modello collaborativo tra datori di lavoro e sindacati per affrontare le sfide moderne, ha invitato CIU – Unionquadri e FenImprese Nazionale a elaborare un disegno di legge che promuova tale collaborazione, assicurando il pieno supporto del Cnel.

Nel suo intervento, Daniele Pescara ha trattato il tema della sinergia tra imprenditori e dipendenti, condividendo la sua esperienza nell’affiancare le pmi italiane nell’espansione internazionale. “Il dialogo con dipendenti e collaboratori è fondamentale per una crescita sostenibile, poiché loro sono la prima risorsa dell’azienda”, ha affermato. “Le aziende italiane cercano nuovi mercati, fornitori e clienti. Da Dubai, possono accedere facilmente non solo agli Emirati, ma anche a Oman, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita e oltre”.

Successivamente, Pescara ha sottolineato l’importanza di strumenti di dialogo tra dipendenti e datori di lavoro, tra cui l’intelligenza artificiale, le neuroscienze e il ruolo del counselor aziendale: “Comprendere i punti di dialogo per l’azienda può portare a un’evoluzione decisiva, creando un ambiente favorevole per tutti i soggetti coinvolti”.

Decisivi anche gli interventi di Gabriella Ancora, Presidente di Ciu – Unionquadri, di Luca Vincenzo Mancuso, Direttore Nazionale di FenImprese, di Andrea Esposito e del Coordinatore Nazionale, Simone Razionale, che hanno ulteriormente ribadito l’importanza di queste sinergie nel creare un ambiente lavorativo equo e favorevole sia per le imprese che per i lavoratori.

L’evento si è concluso con l’impegno unanime dei partecipanti a trasformare i principi discussi durante l’incontro in azioni concrete. La collaborazione tra le associazioni datoriali e sindacali, supportata da esperti come Daniele Pescara, è vista come fondamentale per affrontare le sfide future del mondo del lavoro e promuovere un ambiente più proficuo e bilanciato per le pmi.

