Come Vection Technologies porta le tecnologie di realtà virtuale nel mondo enterprise

BRANDVOICE – VECTION TECHNOLOGIES| Paid Program

Oggi, chi si occupa di innovazione, tecnologia e di futuro, necessariamente, deve fare un salto nel metaverso. Strettamente connesso con i mondi virtuali fatti di visualizzazioni in 3D, realtà virtuale, mista e aumentata (virtual mixed and augmented reality) il metaverso sta diventando un supporto tecnologico strategico di sviluppo e crescita per moltissime aziende di svariati settori.

Come tutte le novità di mercato, ha scatenato grande curiosità anche da parte degli analisti che hanno espresso le loro previsioni in termini di valore economico: AG (Analysis Group), società che ha diffuso lo studio The Potential Global Economic Impact of the Metaverso, sostiene che la meta-economy varrà 3 trilioni di dollari entro il 2032.

Vection Technologies: i dati 3D per trasformare i processi produttivi delle imprese

Se i numeri del metaverso sono enormi, lo sono anche le opportunità e Vection Technologies le sta studiando, e cogliendo, dal 2015, da quando Lorenzo Biagi e Andrea Bortolotti decidono di dar vita ad una partnership per portare le tecnologie di realtà virtuale nel mondo enterprise.

Vection Technologies è una società tecnologica internazionale in forte crescita che aiuta le imprese a trasformare i propri processi produttivi sfruttando i dati 3D attraverso potenti interfacce di extended realtiy (Xr), quotata all’Australian Securities Exchange dal 2019 (Asx: VR1) e negoziata sull’American Otc market (Vctny) dal 2022.

L’azienda intende contribuire all’evoluzione futura delle modalità di lavoro trasformando i flussi tradizionali attraverso l’adozione dell’Xr, creando un ponte tra il mondo fisico e quello virtuale con la rivoluzionaria suite di soluzioni IntegratedXr. Le aziende possono così disporre di un partner tecnologico capace di fornire una infrastruttura in grado di potenziare vendite, collaborazione e apprendimento.

L’impatto enterprise cross-market del metaverso

Le soluzioni innovative di Vection Technologies si rivolgono a tutti i settori merceologici. Consapevole delle specificità di ogni singolo mercato, nel 2021 Vection Technologies apre la sua prima divisione verticale dedicata al settore sanitario e farmaceutico per l’introduzione di tecnologie Xr (Extended Reality) applicate alla formazione e al supporto da remoto. Nelle attività di training, per esempio, attraverso la realtà virtuale è possibile ricostruire ambientazioni e strumentazioni della sala operatoria nelle dimensioni originali, e perfino la replica del corpo umano.

L’applicazione di soluzioni di realtà e mondi virtuali si è estesa a diversi ambiti professionali e nel 2022 approda nel mondo del lavoro con la partnership strategica con Cisco per il suo sistema di comunicazione, Webex per il quale Vection Technologies ha sviluppato 3DFrame, un’app in modalità no-code che rende i contenuti delle presentazioni di Webex immersivi e li proietta nei mondi virtuali del metaverso.

3DFrame per Webex by Cisco è la prima soluzione di questo tipo (ma la quinta soluzione proprietaria di Vection Technologies) che permette di espandere le presentazioni di Webex nel metaverso su Mac, Pc e in ambienti di realtà virtuale direttamente dalla piattaforma collaborativa di Cisco.

Il mondo immersivo e virtuale si sta rivelando un alleato prezioso anche per il design e l’architettura e in occasione della 39a edizione di Cersaie 2022, il Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno, Vection Technologies ha sviluppato un percorso immersivo ad hoc per lo spazio Archincont(r)act, accompagnando i visitatori, muniti di appositi visori, in un’esperienza immersiva all’interno dei progetti di 6 studi di architettura internazionali (Handel Architects | Iosa Ghini Associati – IGA | Lombardini 22 | noa* | One Works | Pininfarina Architecture).

Un progetto realizzato con Blank Canvas, piattaforma acquisita nel 2021 che ha rafforzato le capacità dell’azienda nel settore dell’Aec (Architecture, Engineering & Construction) e del Real Estate, nella modellazione 3D e nel rendering e nel mondo Bim, Building Information Modeling. Altra importante iniziativa che mostra le applicazioni industriali del metaverso made in Italy di Vection Technologies anche ad uso delle Pmi, è rappresentata dalla collaborazione con Bi-Rex, il centro di eccellenza di Bologna che raggruppa numerose realtà industriali attive in Emilia-Romagna.

Qui gli imprenditori, in un laboratorio e uno stabilimento produttivo dimostrativi, sperimentano come la tecnologia Xr crei valore per il proprio business. In un mondo sempre più phygital, anche il retail è un settore dove realtà virtuale, realtà aumentata e visualizzazioni 3D trovano una proficua applicazione, favorendo il rapporto con il consumatore finale e creando un circolo virtuoso tra negozio fisico e virtuale.

Il metaverso professionale 3DFrame

Poiché l’esperienza incide notevolmente nella fase decisionale di un processo di acquisto, gli XRKiosk di Vection Technologies creano efficaci e snelli punti di contatto digitali per il self-service dei clienti che,

visualizzando i prodotti da acquistare in 3D e in realtà aumentata, possono scegliere colori o misure e leggerne specifiche tecniche. Cuore di XRKios è 3DFrame, il metaverso professionale che soddisfa 3 requisiti fondamentali per un utilizzo in azienda: Easy to Create, Easy to Share, Easy to Use.

“Se ripercorriamo la storia dell’evoluzione tecnologica, siamo in grado di individuare precisi passaggi che hanno rappresentato uno snodo tecnologico: basti pensare la transazione dal fax all’email, giusto per citare un esempio pratico. Il metaverso rappresenta il nuovo snodo tecnologico del momento. Sia il mondo consumer che il mondo business devono ancora comprendere pienamente le enormi potenzialità di questo fenomeno, ma i benefici che porterà costituiranno un punto di non ritorno per la vita quotidiana di persone e aziende”, commenta Gianmarco Biagi, managing director & ceo di Vection Technologies.

“Sono fermamente convinto che l’uomo non verrà sostituito dalle macchine, ma è finita l’epoca in cui l’uomo lavora da solo. Già oggi è affiancato dalla tecnologia e lo sarà sempre di più. Il metaverso avrà un impatto in ogni settore merceologico perché permetterà di lavorare, comunicare, interfacciarsi in modo completamente diverso e più coinvolgente in ogni parte del mondo”, conclude Biagi.

Sempre più metaverso

Parole che trovano riscontro nell’agenda degli appuntamenti di Vection Technologies e che tratteggiano con decisa evidenza la sua vocazione internazionale. Vection Technologies, infatti, è stata recentemente co-exhibitor all’evento Land Forces 2022 di Brisbane per mostrare come l’uso delle tecnologie immersive per fare training e manutenzione nel settore della difesa; insieme a Cisco, è stata presente a Gitex Global, l’appuntamento annuale di tecnologia aziendale e di trasformazione digitale che si svolge a Dubai e parteciperà alla prossima Saudi Airport Exhibition, la manifestazione internazionale delle tecnologie per l’industria aeroportuale.

L’Italia rimane focus prioritario per Vection Technologies con collaborazioni e presentazioni sul territorio, tra cui il recente Forbes Digital Revolution. Il metaverso si sta rivelando, quindi, uno strategico alleato per le imprese, soprattutto Pmi che necessitano di ottimizzare e accelerare i processi di go-to-market. Vection Technologies, attraverso la neo costitutita Vection Technologies Emea, diretta da Jacopo Merli, ha iniziato un dialogo aperto, continuo e specialistico con le aziende.

“Molte realtà industriali ancora non riescono ad apprezzare le potenzialità derivanti dalle applicazioni di virtual reality”, commenta Jacopo Merli, ceo di Vection Technologies Emea e neo coo global. Spesso in strutture di medio-piccole dimensioni mancano specialisti, come l’innovation manager, capaci di far comprendere i benefici delle innovazioni tecnologiche. Vection Technologies intende collaborare con queste imprese per mostrare loro, concretamente, come la virtual reality possa essere fondamentale nell’ottimizzazione dell’organizzazione aziendale e dei processi”.

Vection Technologies ha aggregato competenze diverse che le hanno permesso di crescere e ottimizzare le soluzioni offerte. Nel 2020 ha acquisito Mindesk per espandere le capacità Xr per integrazioni Cad e Bim; nel 2021 Blank Canvas, rafforzando le sue capacità nel settore dell’Aec (Architecture, Engineering & Construction) e del Real Estate, e introducendo una competenza specifica nella modellazione 3D e nel rendering; nel 2021, Jmc Group, rafforzando l’offerta di soluzioni Xr e l’integrazione con il mondo dell’Ict.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.