True: il meglio dell’ospitalità made in Puglia incontra i travel advisor per promuovere il territorio e creare business

Dal 2 al 5 ottobre True, circuito esclusivo di hotel, resort e Dms (Destination management companies) fondato da Luigi De Santis, ha riunito l’industria del luxury travel per promuovere le bellezze della Regione e facilitare l’incontro della domanda dei mercati di fascia alta con le migliori offerte del territorio.

L’evento ha coinvolto oltre 35 travel advisor da tutto il mondo e oltre 30 strutture pugliesi selezionate, che hanno avuto modo di confrontarsi portando il networking a un livello più efficace e agile. I buyers sono stati ospitati all’interno di strutture partner, selezionate secondo criteri standard del servizio di lusso, nel cuore di Lecce. Da qui sono partiti per visitare luoghi esclusivi come la Masseria Le Stanzie e il Baglioni Masseria Muzza di Otranto.

L’evento organizzato da True

Tra i travel advisors protagonisti dell’evento Lina Pagliarulo di CWT Concierge (Canada), Camille Cutrone di Vista Travel Consultants (Usa), Amy Siegal di Valerie Wilson, Yvonne Verstandig di YTravel (Australia).

Il successo di True si lega alla sua particolare struttura organizzativa. L’evento pugliese è stato infatti preceduto da una serie di incontri B2B, organizzati i primi giorni di settembre in modalità online, con delle room private. Un’occasione per i delegati di conoscersi e discutere di aspetti commerciali, prima di condividere 3 giorni di esperienze che hanno rafforzato ancora di più il rapporto lavorativo e personale.

L’evento, con una forte connotazione locale, ha permesso di conoscere le bellezze della Puglia e la sua offerta turistica. Tra le aziende coinvolte nel progetto di True anche Southern Vision Travel, che ha contribuito alla creazione di esperienze autentiche intorno all’evento.

Da Baglioni Masseria Muzza a Palazzo Maresgallo

A differenza degli altri trade shows internazionali e nazionali, True ha avuto come colonna portante la promozione della destinazione a 360 gradi. Le tre giornate di networking si sono svolte all’interno di hotel e destination weddings, che hanno aperto le porte ai buyers presenti. A partire da Palazzo BN (2 ottobre), situato nel centro storico di Lecce, dove è stata organizzata la serata inaugurale tra cocktail e buona musica, passando per Palazzo Maresgallo (3 ottobre), struttura ricca di arte con una terrazza che si affaccia sulla città antica, a cui è seguita una visita nel bistrot di Palazzo Sant’Anna.

Nelle tre giornate, i travel advisor hanno avuto modo di visitare una serie di strutture esclusive. Tra queste Baglioni Masseria Muzza (3 ottobre), storica proprietà situata a Otranto, che rappresenta il perfetto connubio tra la semplicità dell’antica tradizione salentina e l’eccellenza dell’ospitalità di lusso italiana. Qui i buyers hanno avuto l’opportunità di visionare alcune delle suite in calce bianca e pietre a vista, caratterizzate da un’architettura lineare e arredi eleganti in perfetto stile pugliese.

Forbes, media partners dell’evento, è stato assoluto protagonista di giornata, con il giornalista Andrea Celesti a moderare il panel “The future of luxury travel between branding and authenticity”, in cui si è discusso a 360 gradi sul futuro del turismo nella Regione. Il giorno dopo gli ospiti sono tornati nella zona di Lecce per far visita alla Masseria Le Stanzie, dove hanno assaggiato alcuni dei piatti tipici della cucina pugliese tra ulivi secolari e bellissimi giardini, per poi spostarsi a Torre del Parco per la cena di gala a conclusione del programma.

La strategia di promozione del territorio

L’evento ha coinvolto le istituzioni impegnate nella valorizzazione del brand Puglia. True ha avuto il supporto dell’ente regionale per il turismo Puglia Promozione, che ha capito da subito la potenzialità commerciale di True e il ritorno di immagine per le strutture e il territorio.”Questa tipologia di eventi ci permette di rafforzare il brand Puglia, promuovendo il sistema delle imprese turistiche sui diversi mercati target per incrementare le quote di ospiti stranieri sia europei che extraeuropei, provenienti dal mercato intermediato”, ha dichiarato Luca Scandale di Puglia Promozione.

“Il nostro obiettivo è quello di realizzare partnership con i player internazionali della travel industry, come nel caso dell’evento True che si inserisce perfettamente nella strategia di promozione del territorio nelle sue risorse tangibili e intangibili, ampliando e diversificando il portafoglio dei prodotti turistici attraverso l’incentivazione di quelli con un più ampio margine di destagionalizzazione come il turismo d’alta gamma”.

