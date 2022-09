Al via dal 2 ottobre True: in Puglia arrivano 40 buyer internazionali del luxury travel

Rafforzare il brand Puglia attraverso il turismo esperienziale e facilitare l’incontro della domanda dei mercati di alta fascia e le migliori offerte presenti sul territorio. Questa l’idea di ospitalità di True, community leader del luxury travel, che punta a dare slancio al settore favorendo rapporti commerciali tra buyers ed exhibitors, senza dimenticare i rapporti umani e la condivisione delle esperienze.

Dal 2 al 5 ottobre, True radunerà in Puglia 40 buyer internazionali del segmento luxury travel per un confronto con altrettanti nomi altisonanti dell’accoglienza salentina. Vista l’importanza del tema, Forbes Italia, che ha scelto la Regione per organizzare una delle prossime tappe del progetto Small Giants, sarà media partners dell’evento.

Promuovere il territorio della Puglia

L’obiettivo principale dell’evento è quello di portare il networking ad un livello più efficace e agile. ‘True, experience networking’ si divide in due fasi: la prima si è svolta online i primi giorni di settembre, con una room dedicata al One to One con l’incontro tra 40 dei più influenti buyers del circuito con 40 tra proprietà & DMC. La seconda parte prevede l’evento in presenza in Salento. La programmazione include cene, pranzi, cocktail parties e business panels che porteranno i delegati a stringere rapporti umani duraturi nel tempo.

Il 3 ottobre, il giornalista di Forbes Italia Andrea Celesti sarà il moderatore del panel “The future of luxury travel between branding and authenticity”, che vedrà la partecipazione di Guido Polito, ceo Baglioni Hotels & Resort, Alexander Schneider, ceo Nikki Beach Hotels & Resorts, Alfredo De Liguori, head marketing Puglia Promozione, Antonello Losito, ceo Southern Visions Travel, oltre allo stesso De Santis.

“L’idea di True arriva da un’esigenza fondamentale, quella di intercettare determinati flussi turistici con maggiore facilità”, dichiara il founder Luigi De Santis. “Non sempre l’offerta migliore che abbiamo in Puglia riesce a incontrare la domanda che proviene da mercati internazionali di alta fascia. Per questo il nostro obiettivo è duplice: costruire in maniera oculata la relazione di business e promuovere il territorio mettendo in luce la potenza del travel experience tipico della Puglia coinvolgendo anche agenzie DMC e destination wedding”.

I buyers che daranno vita all’evento soggiorneranno nella città di Lecce, tante le strutture partner che li ospiteranno come Palazzo Maresgallo, Palazzo BN, Patria Palace, Hotel Risorgimento, Palazzo Sant’anna, Pollicastro Boutique Hotel. I protagonisti di questa esperienza avranno modo di spostarsi e visitare altri luoghi meravigliosi del territorio come la Masseria Le Stanzie e il Baglioni Masseria Muzza di Otranto.

True: il meglio dell’ospitalità di lusso

Tra i travel advisors che approderanno in Puglia per l’evento ci sono RB Travel e Nash Travel Management di New York, YTravel, la più importante agenzia di luxury travel in Australia, Alexea Grech di Hotique Ibiza, Rebecca Bullen di Travel By Rebecca New York, Rajan Duurbeen di Duurbeen Holidays, tra i più esclusivi travel adviosr Indiani, e molti altri. Le strutture hanno in comune una forte connotazione nell’ospitalità di lusso, destinazioni che puntano sulla qualità del servizio, il comfort e la creazione di esperienze di viaggio autentiche.

Da Masseria Torre Coccaro, al gruppo Pettolecchia collection e ancora Masseria San Giovanni, Don Ferrante di Monopoli, passando per il gruppo Matera Collection e l’hotel Sextantio, fino ad arrivare in Salento con Furnirussi Tenuta, Palazzo Maresgallo, Palazzo Presta e tante altre.

L’attenzione delle istituzioni

L’evento ha attirato l’interesse delle istituzioni direttamente coinvolte nella valorizzazione del brand Puglia. La Regione ha infatti deciso di supportare True con l’obiettivo di mettere insieme una precisa domanda internazionale con una solida offerta made in Puglia.

“Questa tipologia di eventi ci permette di rafforzare il brand Puglia, promuovendo il sistema delle imprese turistiche sui diversi mercati target per incrementare le quote di ospiti stranieri sia europei che extraeuropei, provenienti dal mercato intermediato”, dichiara Luca Scandale, direttore generale di Puglia Promozione.

“Il nostro obiettivo è quello di realizzare partnership con i player internazionali della travel industry, come nel caso dell’evento True che si inserisce perfettamente nella strategia di promozione del territorio nelle sue risorse tangibili e intangibili, ampliando e diversificando il portafoglio dei prodotti turistici attraverso l’incentivazione di quelli con un più ampio margine di destagionalizzazione come il turismo d’alta gamma”.

