Perché la Corea del Sud è diventata uno dei maggiori fornitori di armi al mondo

Un carro armato sudcoreano K-2, sviluppato dalla Hyundai Rotem Co., durante un’esercitazione di fuoco vivo alla Defense Expo Korea 2022 in una base militare di Pocheon, Corea del Sud, il 20 settembre. © 2022 BLOOMBERG FINANCE LP

Il commercio internazionale di armi è fluito in gran parte da Occidente a Oriente. I Paesi del Nord America e dell’Europa hanno rappresentato ben l’87% delle esportazioni di armi dal 2017 al 2021. Quest’anno la Corea del Sud ha dimostrato di essere pronta a cambiare le cose.

In estate la Polonia ha deciso di acquistare carri armati, obici semoventi e aerei d’attacco leggeri dalla Corea del Sud in un accordo del valore di 8,8 miliardi di dollari. La settimana scorsa i due Paesi hanno concluso un accordo da 3,6 miliardi di dollari per l’acquisto di lanciarazzi. È la prima volta che un membro della Nato diverso dalla Turchia si rivolge ad appaltatori della difesa esterni all’alleanza per acquistare sistemi d’arma.

Le esportazioni superano le importazioni

La Corea del Sud è diventata una delle mete preferite dagli acquirenti di armi di tutto il mondo, al culmine di uno sforzo pluridecennale per proteggersi dalla Corea del Nord, con la costruzione di un’industria bellica nazionale con economie di scala ottenute dalle grandi vendite all’esportazione.

Secondo l’Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma (Sipri), tra i fornitori internazionali di armi, il Paese è passato dal 31° posto del 2000 al numero 8 nel periodo 2017-2021. Finora, quest’anno, ha stipulato contratti di esportazione per 17 miliardi di dollari, rispetto ai 7 miliardi di dollari del 2021, il primo anno in cui le esportazioni della Corea del Sud hanno superato le importazioni.

Il mese scorso il presidente Yoon Suk-yeol, entrato in carica a maggio, ha fissato l’obiettivo di diventare uno dei primi quattro venditori di armi al mondo. Con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la Cina che spinge le sue rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale e i continui conflitti in Medio Oriente, la Corea del Sud avrà tutte le opportunità. “È un periodo di corsa all’oro per i produttori di armi”, spiega a Forbes Siemon Wezeman del Sipri. “I coreani sono sicuramente al momento giusto con la tecnologia giusta”.

L’idea di operazioni congiunte con gli Stati Uniti

Mentre i Paesi europei aumentano la spesa per contrastare la minaccia russa e sostituire le armi inviate in Ucraina, i funzionari statunitensi temono che i produttori di armi americani non siano in grado di soddisfare la domanda a causa di problemi nella catena di approvvigionamento e della carenza di manodopera. I produttori sudcoreani sono pronti a colmare questo divario con sistemi progettati per operazioni congiunte con gli Stati Uniti, rendendoli facilmente integrabili con la Nato.

Tra i principali punti di forza della Corea del Sud vi sono l’accessibilità economica e la rapidità con cui le aziende leader nel settore degli armamenti, come Hanwha Defense, Korea Aerospace Industries e Hyundai Rotem, possono evadere gli ordini.

La Lockheed MartinLMT 0,0% non è stata in grado di soddisfare la richiesta della Polonia di aumentare l’ordine di sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars), che l’Ucraina ha utilizzato con effetti devastanti contro la Russia. La Polonia ha quindi firmato in ottobre un accordo per i sistemi a razzo a lancio multiplo Chunmoo, il primo dei quali sarà consegnato già nel 2023.

Hyundai Rotem ha affermato di poter consegnare alla Polonia 180 carri armati K2 in tre anni, un numero di carri Leopard 2 cinque volte superiore a quello che la tedesca Krauss-Maffei Wegmann potrebbe produrre nello stesso arco di tempo, e a un costo più o meno dimezzato: da 5,7 a 7,1 milioni di dollari l’uno.

Inoltre, le aziende sudcoreane sono state in grado di accelerare la consegna di un piccolo numero di sistemi d’arma iniziali alla Polonia, provenienti dalla produzione dirottata dall’esercito sudcoreano. L’impennata delle vendite della Corea del Sud è stata favorita dalla volontà di produrre localmente e di trasferire le tecnologie agli acquirenti in modo che possano produrre le armi da soli. Il Paese collaborerà con la Polonia per creare linee di produzione di carri armati e obici entro il 2026, con l’obiettivo di esportare in altri Paesi europei.

Il boom di vendite della Corea del Sud

Secondo Wezeman, la Corea del Sud offre ai Paesi in via di sviluppo interessanti condizioni di finanziamento commerciale. Ha buone garanzie e servizi post-vendita e non pone condizioni e restrizioni d’uso alle sue vendite come fanno gli Stati Uniti. Wezeman pensa che questo possa aver giocato un ruolo nella decisione degli Emirati Arabi Uniti di firmare a gennaio un accordo da 3,5 miliardi di dollari per l’acquisto di sistemi di difesa aerea a medio raggio Cheongung II, la più grande vendita all’estero della Corea del Sud in quel momento e la prima in Medio Oriente.

Il recente boom di vendite non riguarda solo l’economicità e la disponibilità. La Polonia ha confrontato il carro armato K2 Black Panther di Hanwha con l’M1A2 Abrams statunitense (di cui la Polonia sta acquistando 250 esemplari) e il Leopard 2 tedesco. “Guardando alle prestazioni del K2 nei vari test e alle sue tecnologie, è altrettanto valido”, dice Wezeman.

La Corea del Sud ha iniziato a costruire la sua industria degli armamenti negli anni ’70 per paura dell’abbandono degli Stati Uniti dopo il ritiro delle truppe da parte del presidente Richard Nixon nel 1969, seguito dal ritiro del Paese dal Vietnam nel 1975.

I produttori di armi, secondo Michael Pinkston, docente presso la Troy University di Seul, hanno beneficiato di generosi prestiti e agevolazioni fiscali, oltre che di una più ampia politica industriale volta a penetrare in settori a duplice uso militare e civile come la siderurgia, la cantieristica e l’elettronica.

Le aziende coreane sono arrivate a produrre sistemi d’arma più complessi con progetti concessi in licenza da aziende statunitensi e altri alleati occidentali, come condizione per l’acquisto di armi importanti. Ma le restrizioni statunitensi hanno impedito loro di esportare molti sistemi d’arma di origine americana.

Alla conquista del mercato estero

Lo sviluppo di sistemi d’arma propri, con un contenuto locale più elevato, ha coinciso con una spinta, a partire dal 2010, a sfruttare in modo più aggressivo i mercati esteri. “Negli ultimi dieci o quindici anni, hanno raggiunto livelli tecnologici competitivi con quelli offerti da altri Paesi”, afferma Wezeman.

Il governo sudcoreano è intenzionato a sfruttare il successo dell’industria della difesa, uno dei pochi settori in cui le vendite all’esportazione sono aumentate quest’anno in mezzo a un calo generale, secondo Won-Joon Jang, analista della difesa e ricercatore presso il Korea Institute for Industrial Economics and Trade.

Secondo Jang, i sistemi d’arma sudcoreani sono in gara in 10 Paesi che potrebbero aggiudicarsi contratti per un totale di 25 miliardi di dollari. Tra questi, si pensa che la Hanwha Defense sia la favorita per aggiudicarsi un contratto per la fornitura di veicoli da combattimento di fanteria all’esercito australiano per un valore di 11,5 miliardi di dollari. Nel frattempo, la Norvegia dovrà decidere tra il Panther K2 e il Leopard 2 tedesco per sostituire i suoi carri armati principali.

Un altro modo in cui la Corea del Sud spera di espandere le vendite è la conquista del gigantesco mercato statunitense. Korea Aerospace Industries e Lockheed Martin hanno perso contro BoeingBA +3,1% un grosso contratto con l’aeronautica statunitense nel 2018 con il loro addestratore TA-50, ma hanno in programma di partecipare ad altri programmi dell’USAF e della Marina nei prossimi anni.

Gli altri Paesi rallentano

Nel frattempo, Hanwha Defense sta collaborando con Oshkosh per costruire una versione del primo veicolo da combattimento per la fanteria, che concorrerà alla sostituzione dei porta truppe Bradley dell’esercito. Seul spera di abbattere le barriere commerciali stipulando con gli Stati Uniti un Reciprocal Defense Procurement Agreement, un patto che Washington ha stipulato con i principali alleati e che consente loro di evitare le disposizioni del “Buy American” e di cooperare più strettamente con gli appaltatori della difesa statunitensi.

Jang, che il mese scorso è stato coautore di un documento su cosa servirebbe alla Corea del Sud per diventare uno dei primi quattro commercianti di armi a livello globale, afferma che sarà aiutata dal fatto che alcuni Paesi a metà classifica davanti a loro, come Germania, Regno Unito e Italia, dovrebbero dare priorità al rifornimento dei loro arsenali piuttosto che alle esportazioni nel breve termine, mentre la Russia scenderà dal secondo posto nella classifica del Sipri a causa della sua guerra contro l’Ucraina.

Un fattore limitante per la Corea del Sud è la vendita di sole armi, mentre l’acquisto di armamenti dagli Stati Uniti fa parte di un’alleanza più ampia che include la promessa di un sostegno militare e politico, dice Wezeman. “I coreani non verranno in soccorso se succede qualcosa nel Mar Cinese Meridionale o vi aiuteranno a spingere le vostre rivendicazioni lì. Questo si può ottenere comprando dagli americani”.

