Trading, investimenti, innovazione finanziaria: il 29 novembre torna ITForum

Il 29 novembre Bfc Media darà il via alla XXVIII edizione di ITForum, l’evento di riferimento in Italia per il mondo del trading e degli investimenti, che ha già registrato più di duemila richieste di partecipazione.

L’edizione autunnale, che anticipa il main event previsto il 15 e 16 giugno 2023 al Palacongressi di Rimini, si terrà al Palazzo delle Stelline di Milano.

Si tratta di un’edizione molto attesa da tutti gli appassionati di trading e di investimenti, dai neofiti ai più esperti, perché rappresenta un’esperienza unica, grazie alla quale incontrare di persona i top player e i più importanti formatori del settore, che faranno scoprire tutte le ultime novità su trading, investimenti, digital finance, Nft, crypto e mercati finanziari.

Trading & Metaverso sarà il tema della manifestazione, che quest’anno conterà 32 conferenze, che avranno l’obiettivo di formare e informare tutti coloro i quali vogliono apprendere le tecniche classiche o aggiornarsi sulle nuove metodologie e strategie per investire e fare trading.

Sul sito di ITForum sono disponibili il link per registrarsi gratuitamente, il programma e i relatori dell’evento.

