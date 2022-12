A Palazzo Parigi arriva la nuova collezione di skincare firmata Valmont

Arte e relax, in un’esclusiva oasi di benessere di 1700 metri quadrati. Siamo a Milano, nella Grand Spa di Palazzo Parigi: un luogo dove ricaricare le energie, concedersi una pausa dallo stress e lasciarsi rigenerare da trattamenti esclusivi e rituali su misura. Pensata come una parentesi esotica, lo spazio si trova al terzo piano di un hotel cinque stelle lusso, tra vetrate ad arco che filtrano la luce naturale e pareti realizzate con la tecnica marocchina Zellige e pregiato marmo chiaro.

La Grand Spa di Palazzo Parigi, progettata, come l’hotel, da Paola Giambelli, ha un’architettura di ispirazione moresca che ricorda un raffinato riad marocchino dove purificare il corpo e liberare la mente. Il percorso benessere comprende bagno turco, sauna finlandese, Jacuzzi, docce emozionali, cascata di ghiaccio. Le sette sale a tema dedicate ai trattamenti sono l’una diversa dall’altra, così da garantire un percorso dei sensi profondo, attraverso le atmosfere più suggestive di Bali, Polinesia, Cina, Marocco, India, Svezia e Milano Parigi (per trattamenti estetici).

Qui i trattamenti hanno la firma del raffinato marchio cosmetico svizzero Valmont. Un sodalizio che dura da tempo, quello tra la maison elvetica e l’ex Palazzo Cramer, e che oggi si arricchisce di un nuovo, esclusivo trattamento per il viso. Si chiama Firmness of the Hills, è un nuovo rituale all’insegna della compattezza della pelle, un trattamento anti-età molto sofisticato e un’esperienza di benessere a 360 gradi. Alla base ci sono i prodotti della collezione V-FIRM creata da Sophie Vann Guillon, ceo del gruppo Valmont, per migliorare la densità e l’elasticità della pelle.

“V-Firm vince la sfida della scienza nella voluttà, combinando efficacia cosmetica visibile e formule altamente sensoriali”, spiega Sophie Vann Guillon. “Per Valmont le texture ricche, avvolgenti e voluttuose sono da sempre una cifra distintiva della maison. Sono molto contenta dell’efficacia di V-Firm, i cui risultati (ridefinizione del volume, zigomi riscolpiti, palpebre liftate e solchi nasolabiali meno evidenti) sono già visibili dopo 28 giorni. Tutta l’expertise svizzera cellulare Valmont e la scelta di ingredienti sempre più naturali si combinano in una nuova lussuosa esperienza sensoriale”.

Sophie Vann Guillon La piscina Grand Spa di Palazzo Parigi V-Firm Cream

Con l’obiettivo di restituire al viso la compattezza perduta, la collezione V-Firm è composta da 3 prodotti. Intanto V-Firm Serum, un siero modellante ricco e cremoso che si fissa come un rivestimento, che prende di mira la pelle rilassata e rimpolpa i volumi, rafforza la struttura del derma, ridona compattezza e tonifica. Poi V-Firm Cream: una texture che infonde alla pelle i suoi benefici anti-age e ricostituenti, i cui principi attivi densificanti agiscono in sinergia con lo squalene di origine vegetale favorendo la densità dermica e l’armonia epidermica.

Infine, V-Firm Eye, trattamento levigante per il contorno occhi, con una texture gel al miele fondente per ripristinare la compattezza delle palpebre rilassate e delle rughe sotto gli occhi. L’acido ialuronico ricopre la pelle come un film idratante e tensore, completando l’azione in profondità della formula centrale di V-Firm (peptide cocktail, density complex e Dna/Rna duo). ll Dna utilizzato assume la forma di un liposoma, il cui involucro lipidico si fonde con le membrane cellulari e le rafforza.

Ma come funziona Firmness of the Hills? Si inizia con la detersione, passaggio fondamentale perché la pelle del viso possa accoglierne al meglio tutti i benefici. Si procede, poi, con un massaggio della pelle in profondità con movimenti circolari e leviganti. Ogni gesto viene eseguito con la massima precisione grazie a Firm C-Boost. Questo siero da massaggio ultra concentrato spinge la sua miscela di triplo Dna, vitamina C e frammenti di collagene in profondità nella pelle per una maggiore elasticità.

Per garantire risultati a lunga durata, l’iconico velo di collagene Trattamento Maschera Rigenerante è una vera carica di energia, di idratazione e di nutrizione, di cui si gode in ogni istante. Per completare questo programma all’avanguardia, una mirata sequenza di prodotti nutre la pelle di ingredienti anti-età e rassodanti. Primer idratante, siero, crema, cura per il collo e contorno occhi. E tutto si conclude con un massaggio alle mani e alle braccia. La pelle dopo il trattamento non è solo più morbida, ma anche visibilmente più elastica e tonica.

“Ho voluto creare uno spazio unico a Milano, nel cuore di Brera, dove i nostri ospiti possano sentirsi immediatamente disconnessi dalla frenesia cittadina”, prosegue Giambelli. “La parola d’ordine della Grand Spa è benessere e non c’è dettaglio che non punti a questo, a partire dalle decorazioni presenti nelle aree comuni e nelle sale riservate ai trattamenti. Per noi significa offrire ai nostri ospiti un ambiente che evochi luoghi di vacanza ed assicurare i migliori trattamenti skincare”. In altre parole, un vero concentrato di bellezza e di benessere da regalare e regalarsi, in un indirizzo unico nel panorama dell’hôtellerie milanese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.