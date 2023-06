In casa Valmont arriva un nuovo trattamento per la pelle risultato di sofisticati tecniche beauty

Valmont si rafforza in Italia e approda a Roma, grazie alla partnership con la nuova spa Hotel Eden e, contestualmente, con il lancio della gamma DETO2X. Il marchio svizzero di lusso, esperto in cosmetica cellulare, ha ideato un trattamento esclusivo per questo storico hotel romano (parte di Dorchester Collection), a due passi da Piazza di Spagna.

Un luogo d’elezione, dagli standard elevatissimi, che quest’anno compie 133 anni, ha incantato Gabriele D’Annunzio e ha orgogliosamente avuto Federico Fellini come ospite fisso quando doveva svolgere le sue interviste. Rigorosamente sulla terrazza, dove si omaggia il passato con cocktail segreti e rituali di benessere.

“La Grande Bellezza”, il nuovo trattamento di Valmont

Ed è proprio per continuare nel solco dell’unicità che Valmont, oltre a proporre i suoi trattamenti più celebri, ne ha messo a punto uno viso e corpo in esclusiva, dal nome evocativo “La Grande Bellezza”. Lavora su più obiettivi: riattiva l’energia, armonizza e punta a ringiovanire corpo e mente. La spa urbana è stata progettata dallo studio internazionale Jouin Manku e le cabine sono delle vere e proprie suite personali con bagno, doccia e bagno turco.

Ecco come si svolge un rituale che avviene in nove passaggi. Si comincia dal corpo, con una esfoliazione delicata per eliminare le tossine seguita da un massaggio aromaterapico che stimola e ammorbidisce la pelle. Sul viso il movimento per l’applicazione dei prodotti avviene con una coreografia ‘a farfalla’.

C’è poi la sequenza di prodotti: la Prime Renewing Pack, conosciuta anche come ‘Happy Mask’ e la Regenerating Mask Treatment. La prima è una come maschera di luminosità e un trattamento quotidiano antietà, la seconda arricchisce la pelle di collagene riparatore e dermo-tensore e, in trenta minuti, idrata intensamente, lenisce e distende le rughe. Il trattamento si conclude con un tocco finale su misura, che può essere anche un massaggio.

Abbiamo incontrato il ceo di Valmont, Sophie Vann Guillon.

Chi è oggi il cliente Valmont?

È chiunque desideri utilizzare trattamenti cosmetici ad alta concentrazione di principi attivi in grado di dare un risultato visibile immediato. I nostri clienti ci scelgono per la nostra esperienza e capacità di innovare sul prodotto ma anche per la consistenza di creme e sieri.

Avete creato la nuova collezione DetO2x? A chi è destinata?

La linea DetO2x è stata formulata per eliminare le tossine e ridare luminosità alla pelle opaca a causa di inquinamento urbano, fumo e stress. Si tratta di texture fresche, spumose, sensoriali e divertenti che seducono per la loro leggerezza e fragranza.

Nella gamma DetO2x avete appena svelato una formula molto efficace per gli occhi. Ce la spiega?

Si chiama DetO2x Eye, è la nostra ultima creazione per trattare efficacemente le occhiaie e i segni di affaticamento nella delicata area del contorno occhi. Ringiovanisce la zona e risveglia lo sguardo utilizzando principi attivi ossigenanti.

Qual è l’approccio di Valmont per i clienti del mondo spa?

È all’insegna del lusso e dell’esclusività. Collaboriamo con le spa e i luxury hotel nel mondo, accompagnandoli nello sviluppo dei migliori trattamenti. L’approccio al cliente è un vero e proprio supporto su misura. I trattamenti Valmont in cabina sono molto organizzati e precisi e la gestualità è adeguata ad ogni rituale. La formazione delle terapiste è estremamente dettagliata per fornire un’esperienza unica e memorabile.

Ci parli della partnership fra Valmont e Dorchester Collection.

La nostra partnership con gli hotel del gruppo Dorchester è motivo di grande orgoglio. Ci uniscono la ricerca continua dell’eccellenza e un’attenzione particolare al benessere del cliente. L’Hotel Eden a Roma è la sesta struttura del gruppo Dorchester con cui collaboriamo fornendo trattamenti signature e di altissimo livello.

Lo conferma anche Mirko Cattini, general manager dell’Hotel Eden: “Siamo molto felici della collaborazione con Valmont a The Eden Spa e orgogliosi di essere l’unica struttura a Roma a offrire i trattamenti e i prodotti della celebrata maison svizzera che ha fatto dell’expertise scientifica e dell’innovazione i propri tratti caratteristici. Siamo certi che questa partnership sarà accolta con grande entusiasmo dalla nostra nostra città”. Per vivere un’estate alla scoperta della grande bellezza.

