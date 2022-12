Offporter.com e un team di 30 persone: quali sono i progetti di questa e-commerce agency del settore fashion

MADE IN EVOLVE – BRANDVOICE | PAID PROGRAM

Made in Evolve è una eCommerce Agency specializzata nel settore fashion. L’agenzia si occupa dell’intera realizzazione e gestione dei progetti online sia dal punto di vista tecnico che pubblicitario. Particolarità e valore aggiunto di Evolve stanno nella condivisione del rischio con i potenziali clienti, la web agency determina infatti la propria fee mensile solo sulle vendite che riesce a generare, di conseguenza non è alla ricerca di clienti, ma di partner lavorativi di lungo corso e con reali possibilità di successo.

L’esperienza pluriennale nel settore eCommerce ha permesso a Made in Evolve di sviluppare un percorso in 7 step. Si parte dall’analisi del progetto: l’obiettivo è quello di stabilire tutti quelli che sono i presupposti per un eCommerce funzionante, partendo dalla ricerca di bandi e fondi di agevolazione fiscale alla scelta della piattaforma di sviluppo, concludendo con la realizzazione di un business plan su misura.

Successivamente sono previsti il design e la progettazione grafica, la system integration, la consulenza o l’eventuale servizio fotografico e la scelta dei canali pubblicitari e marketplace.

A svolgere questo lavoro, guidato dai 3 soci fondatori dell’azienda Francesco Bellato, Filippo Martini e Alessandro Zamboni è un team di circa 30 persone che hanno saputo unire innovazione, design, marketing, tecnologia e strategie aziendali per creare eCommerce in grado di mantenere ogni anno un elevatissimo standard di qualità.

Tra i vari partner di Made in Evolve spiccano case history di successo come Paris Group, Saraghina Sunglasses, Pollini (Aeffe Group), Kissuomo.IT, Engine e Fabbri Boutiques. I numeri sono notevoli e parlano chiaro: diverse migliaia di prodotti spediti ogni anno.

L’ultimo progetto, di cui ci ha parlato il co-founder e cmo di Made in Evolve Alessandro Zamboni, si chiama Offporter.com. Si tratta di un nuovo ed innovativo markteplace. Una piattaforma che include solo le boutique che rispettano un elevato standard di brand selection, visual, fotografia e servizio al cliente.

Le differenze con i competitor non sono solo nella qualità del servizio offerto, ma anche nel rapporto con i partner, punto focale del progetto Offporter.com. Ciò si può intuire già dal claim della startup: “Spendi solo quando vendi”. La fee mensile infatti si basa solo sulle vendite effettivamente portate a termine, senza tenere conto di resi o ordini annullati, inoltre il contatto del cliente viene condiviso con i partner in modo da garantirne la crescita.

Ci parli di offporter.com. Per cosa si caratterizza questo tipo di servizio rispetto a quello che possono offrire i competitor?

Offporter.com è una startup digitale che nasce con l’ambizioso obiettivo di rappresentare le boutique italiane, da sempre considerate anticamera della moda internazionale. Vogliamo essere sia un riferimento che un’opportunità per il settore moda “medio alto” e raccontare quella fascia di multibrand e brand che propongono per i propri clienti il giusto rapporto tra proposta, prezzo ed esclusività del prodotto.

Offporter.com ad oggi presenta circa 20mila prodotti online, ma prevediamo di ampliarne il numero, viste le numerose richieste di affiliazione.

Il claim dei vostri servizi è riassumibile con “spendi solo quando vendi”, ci può spiegare questa filosofia?

La percentuale è solo sul venduto e al netto dei resi e il contatto del cliente rimane in possesso della boutique o brand integrato. Per questi motivi offporter.com riesce a crescere in sinergia con i propri affiliati condividendo i dati raccolti e creando una vera e propria partnership con le imprese incluse nel progetto. L’idea di creare un business sostenibile per i nostri partner guida la nostra filosofia aziendale sia con offporter.com che con Made in Evolve la nostra web Agency che ha lanciato, gestisce e finanzia interamente il progetto.

Quali sono i numeri attuali (economici) di Made in Evolve?

Made in Evolve è un eCommerce Agency specializzata nel fashion, ed anche l’agenzia stessa, così come offporter.com, lavora a provvigione sul venduto. Questa filosofia e condivisione del rischio con i nostri clienti ci ha premiato e la crescita esponenziale dei nostri eCommerce ha traghettato anche la nostra attività verso un +70% di ricavi nel 2021. Ad oggi abbiamo un team di 30 professionisti eccezionali che ci hanno consentito di raggiungere un fatturato di circa 1,5 mln di euro.

Quali sono i piani per il futuro dell’azienda?

Abbiamo da poco aperto una unit aziendale dedicata alla fotografia dove gestiamo l’art direction e production sia per quanto riguarda editoriali che foto eCommerce, questo ci permette di gestire i progetti dei nostri partner a 360° ed in maniera completa aumentando le probabilità di successo delle nostre gestioni. L’ecommerce è veloce, e noi dobbiamo anticiparlo! La nostra priorità e le nostre attenzioni sono riposte nella capacità e velocità di intercettare nuovi aggiornamenti tecnici, pubblicitari e creativi in modo da garantire la crescita dei nostri partner e noi con loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.