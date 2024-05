Creatività digitale e integrazione tecnologica: un’alleanza strategica definisce il futuro digitale di Engine

Made in Evolve – BRANDVOICE | Paid Program

In un mercato dove la distinzione è fondamentale, Engine ha saputo reinventarsi attraverso una partnership innovativa che unisce la freschezza creativa di Monogrid alla competenza tecnologica di Made in Evolve. Questa collaborazione ha permesso al brand di moda e spirits, noto per il suo tributo ai miti automobilistici degli anni ’80 e alla produzione artigianale di gin, di trasformare la sua presenza digitale in maniera significativa.

“Sarà fondamentale per i brand adottare un approccio olistico all’e-commerce, identificando con precisione i partner giusti e creando sinergie tra di loro. Questa strategia consente di sfruttare appieno le competenze specifiche di ciascuna agenzia digitale”, dichiara Alessandro Zamboni, co-founder e cmo Made in Evolve.

“Collaborare con Monogrid per il progetto Engine è stato entusiasmante e ha prodotto un risultato finale di alta qualità sia nell’esperienza immersiva online che nella brand identity di Engine, portando anche a un miglioramento significativo nella nostra gestione delle performance ads”.

Il supporto di Monogrid

Fondato da Paolo dalla Mora, imprenditore con una visione che intreccia il mondo della moda con quello degli alcolici, Engine ha sempre avuto un’identità forte e distintiva. Celebrando simboli come la Dodge Charger e lo spirito avventuroso delle gare di cross, il brand ha saputo captare l’attenzione di un pubblico amante delle storie ad alta velocità e del design raffinato. Con un prodotto di punta, un London Dry gin prodotto nella distinta regione di Alta Langa, Engine ha creato non solo un gusto eccellente ma anche un ethos unico.

Il nuovo capitolo iniziò con l’incarico a Monogrid di rivedere completamente la brand identity online del brand. L’agenzia, nota per il suo approccio innovativo al design digitale, ha sviluppato un sito web esperienziale che ha ricevuto riconoscimenti internazionali come il Digital Design Award, il Css Design Award e gli Awwwards. Questo rinnovamento ha migliorato non solo l’immagine di Engine, ma ha aumentato anche l’interazione degli utenti, creando una brand experience coinvolgente e immersiva.

Made in Evolve: la sinergia tra design e tecnologia per lo sviluppo del brand

Parallelamente, Made in Evolve, ecommerce agency con base a Modena, ha lavorato sulla system integration e sulla strategia advertising per il lancio del nuovo sito.

L’integrazione di sistemi avanzati e l’attuazione di una strategia adv omnicanale mirata hanno permesso di ottimizzare la sua efficacia, migliorando le prestazioni commerciali del brand. Questa sinergia tra design e tecnologia ha portato a una crescita esponenziale dell’engagement e delle vendite online, riflettendo un cambiamento radicale nella percezione del brand sul mercato.

La crescita di Engine

I risultati di questa collaborazione non solo mostrano un miglioramento tangibile delle performance di Engine, ma servono anche da esempio per altri brand nel settore. Nel 2022, il marchio ha segnalato ricavi per 5,6 milioni di euro, a testimonianza del successo ottenuto grazie a strategie digitali ben orchestrate. L’acquisizione del 75% del capitale di Engine srl da parte di Illva Saronno Holding spa, consolidata nel tempo con un investimento incrementale, riflette il valore crescente del brand nel panorama competitivo.

Questa sinergia tra competenze visive e tecnologiche è cruciale: una brand identity forte non può prescindere da un’adeguata implementazione tecnologica. Allo stesso modo, l’advertising digitale deve essere sostenuto da un sito che non solo colpisca visivamente, ma che funzioni su tutti i livelli, dalla navigazione all’interazione con l’utente, garantendo una customer journey senza interruzione di continuità.

La storia di Engine dimostra l’importanza di una visione integrata, in cui la creatività visuale e l’innovazione tecnologica si combinano per creare un impatto duraturo. Trovare le giuste collaborazioni come nel caso di Monogrid e Made in Evolve può essere un game changer per sfruttare al meglio ogni competenza specifica e trasformare radicalmente la percezione e la performance di un brand.

