Chi è Stella Menna, ex tennista professionista e oggi promessa del food blogging

Da ex tennista professionista a promessa del food blogging italiano. Stella Menna, dal 2018, propone ogni giorno sulla sua pagina Instagram @unastellaincucina piatti creativi, non perdendo di vista semplicità e rapidità per il pubblico che la segue. Il suo è stato un percorso ricco di ostacoli, ma anche e soprattutto di rivincite personali che l’hanno portata non troppo lontano dai suoi primi passi.

Il lato creativo dello sport

Nello sport si dà sempre il meglio di sé. Perché quando si inizia a giocare, e dunque a competere, si riversano nelle azioni che si compiono tutti i sacrifici, le lotte interiori e la forza immagazzinata durante gli allenamenti. Così, lo sport ci spinge oltre i nostri limiti, ricordandoci che è necessario averli per potersi migliorare. Ricavandone, però, determinazione, la stessa che ci porta a non arrenderci mai dinanzi agli ostacoli.

Ed è da questa premessa che il destino di Stella Menna, ex tennista professionista, ha preso una piega del tutto inaspettata. Da uno sfortunato infortunio, avvenuto a soli 19 anni, a una rinascita che oggi brilla di luce propria in cucina e tra i suoi 300mila followers.

“Lo sport mi ha insegnato che non bisogna mai arrendersi e, così, dopo il tennis, ho optato per aprire un nuovo capitolo della mia vita. Ho riversato tutte le mie energie negli studi. Mi sono laureata in economia, ho conseguito un master, e un dottorato. E ho superato poi l’esame di stato da commercialista”, racconta. “E ho anche preso in mano padelle e pentolini perché ho scoperto che, oltre a riempirmi le giornate – che in quel periodo con la gamba fasciata erano lunghissime -, per me cucinare rappresentava un vero e proprio antidolorifico. Mi calmava, mi tranquillizzava e quasi mi faceva dimenticare dei forti dolori che sentivo”.

La promessa del food blogging

Stella Menna è oggi la promessa di un settore, quello del food blogging, in continua evoluzione. Le sue ricette sono apprezzate da centinaia di utenti e lo confermano anche le molteplici collaborazioni con importanti brand lanciate sul suo canale Instagram, @unastellaincucina, la sua piattaforma di partenza.

“È una pagina genuina da cui traspare tutta la mia passione per la cucina. Io e Federico, mio marito, mettiamo l’anima nella realizzazione delle ricette. Curiamo ogni minimo dettaglio, cerchiamo di essere più chiari possibile nella spiegazione. Lo facciamo non perché siamo alla ricerca della notorietà, ma perché abbiamo un amore smisurato per il buon cibo”.

Il percorso digital

Passione, autenticità e voglia di mettersi costantemente alla prova: sono i tre pilastri che permettono ai food creator come Stella di conquistare del pubblico da casa. Ma basta poco per inciampare in errori fatali che possano compromettere il proprio percorso digital.

“L’obiettivo non è farsi notare e, forse, è stata proprio questa la chiave. Ho costruito un rapporto speciale con la mia community che ogni giorno mi dimostra un affetto smisurato. E per contraccambiare questa valanga d’amore che ricevo, a costo di non dormire la notte, io rispondo a tutti. Gestendo tutto da sola e avendo un altro lavoro non vi nego che è sempre più difficile non perdersi neanche un messaggio, ma è bellissimo sapere di essere diventata un punto di riferimento e non solo in ambito culinario”.

Cucina semplice, ma elegante

I suoi piatti, così come le ricette proposte e il tipo di comunicazione adottata, mirano alla decontestualizzazione della cucina gourmet complessa solo per pochi. Gli abbinamenti, le preparazioni e le presentazioni finali suggeriscono una cucina semplice, ma al tempo stesso elegante e di gusto. “La mia è una cucina pratica, fatta di ingredienti facilmente reperibili, ideale per chi va sempre di corsa e ha solo mezz’ora di tempo per preparare la cena. Il mio obiettivo è dimostrare che, pur non essendo dei grandi chef, bastano pochi minuti per preparare piatti buoni e belli”.

Dando fede e speranza a chiunque si imbatta durante la vita in quello che può sembrare un grande ostacolo a non arrendersi mai. Ed è questo che Stella si aspetta dal suo futuro.

