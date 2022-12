Chi sono i 100 volti del marketing e della comunicazione in Italia

Matteo Aceti

Head of global pr and events @Swarovski

Manuele Ambrosini

Marketing manager @Ubs Am

Emanuele Arena

Brand & communications manager @3M Italia

Norman Atz

Responsabile comunicazione e pubblicità @Würth Italia

Violante Avogadro di Vigliano

Chief communication officer @Illycaffè

Marco Bacini

Direttore marketing @MB4.0

Angelo Baiguera

Responsabile relazioni esterne @Polo del Gusto

Alessandra Barbanti

Vp marketing e communication @Quanta System

Alessandra Bianco

Communication director @Lavazza

Sabrina Bisceglia

Public affairs & communication manager @Leo Pharma

Alessia Bonifazi

Head of communications & csr @Lidl Italia

Elvio Bonollo

Direttore marketing e relazioni esterne @Distillerie Umberto Bonollo

Veronica Bottasini

Marketing & communication manager @Cantiere del Pardo

Manuela Bottega

Head of communication @Zurich Insurance Company Italy

Carola Braggio

Senior Brand Manager – Veuve Clicquot

La sua è innanzitutto una storia di passione, di ricerca del bello, di curiosità, tra vino, cibo ed esperienze che lasciano il segno. Nata e cresciuta tra le colline in cui si producono i più famosi vini piemontesi, il vino e l’enogastronomia sono sempre stati la sua naturale inclinazione, e sono diventati anche il suo lavoro. Dopo diverse esperienze all’estero e specializzazioni sul vino e lo champagne, appena conseguita la laurea in international management alla Bocconi è subito approdata in Moët Hennessy, la divisione wine&spirits del colosso del lusso Lvmh. Un inizio come marketing assistant di Dom Pérignon, Ruinart e Veuve Clicquot, poi responsabile marketing del portfolio spirits, a seguire della prestigiosa maison Krug e ora della maison Veuve Clicquot, per elevare sempre più il posizionamento di un brand dall’immagine inconfondibile e dal savoir-faire unico.

Daniele Cammilli

Marketing Manager – Pictet

Classe 1979, ha iniziato la sua carriera professionale nel mondo della pubblicità con le prime esperienze presso media agency. Nel 2006 è entrato nel mondo della finanza come junior marketing manager in Pictet Asset Management Italia. Da sempre orientato alla sperimentazione, al digital marketing e alle nuove tecnologie, contribuisce al grande sviluppo della distribuzione retail dei prodotti della banca svizzera in Italia, coordinando numerosi progetti innovativi di comunicazione digitale per le reti di consulenza finanziaria. Negli anni assume crescenti responsabilità, arricchendo al contempo il suo bagaglio di competenze finanziarie e in materia di investimenti sostenibili, di digital marketing e di marketing management presso il Mip Politecnico di Milano. Dal 2016 ricopre il ruolo di head of marketing in Pictet Asset Management Italia, ideando e coordinando la strategia di marketing e comunicazione per l’Italia e la Grecia.

Ana Lucía Canales Herrerías

Head of marketing @Iziwork Italia

Ella Capaldo

Head of marketing and hospitality @Feudi di San Gregorio

Alessandra Capozzi

Marketing & comm. manager – San Lorenzo

Thomas Carganico

Marketing & comm. director, senior associate partner @Pqe Group

Jessica Carlini

Public relations communication manager @Edra

Emanuela Carminati

Direttrice marketing e comunicazione @Sopra Steria Italia

Andrea Carnevale

CMO – Pigna

Con una formazione umanistica sociologica, unita alla specializzazione in business management, in oltre 20 anni di percorso professionale, Andrea Carnevale ha collaborato con aziende nazionali e multinazionali, in diversi settori. Dall’esperienza come marketing e communication manager per il colosso svizzero Ubs al ruolo di responsabile dello sviluppo del business italiano dell’inglese Rsa, poi la multinazionale francese Groupama Italia di cui ha gestito il team marketing e digital transformation. Fino all’approdo in Pigna, per cui dal 2018 riveste il ruolo di cmo, guidando il completo rilancio del brand sul mercato italiano e il percorso di internazionalizzazione dell’azienda, con un riposizionamento strategico. Carnevale ha dato un significativo impulso alla digitalizzazione dei canali di vendita, ha lanciato nuove partnership di successo come quella con Chiara Ferragni e ha coordinato l’ingresso nel mercato dello stationery premium internazionale con il lancio del nuovo brand PdiPigna.

Marco Catalani

Head of corporate communication @Essilor Luxottica

Pasquale Chiaro

Head of marketing @InfoCert

Letizia Cilente

Communication manager @Gruppo Retelit

Edwin Colella

Chief Sales and marketing officer @Wallife

Claudia Corso

Head of marketing Italy @Pgim

Letizia D’Abbondanza

Direttore customer @Axa Italia

Marco D’Angelo

Director of business development and marketing @BonelliErede

Marta Damini

Marketing director @Compagnia dei Caraibi

Francesco De Meo

Head of marketing @E-Gap

Fabio De Petris

Consumer marketing director @Bat Southern Europe Area

Nicola Di Giusto

Marketing manager @Vianova

Alberto Di Mase

Country marketing manager Italy @Verizon Connect

Massimo Di Tore

Communication and marketing director @Dr Automobiles Groupe

Cecilia Ferranti

Head of comm. @ Enel

Rossella Ferro

Direttore marketing @La Molisana

Bettina Fetzer

Vice president communications & marketing @Mercedes-Benz

Lavinia Fogolari

Marketing manager @Asus

Goffredo Freddi

Policy and communication executive director @Msd Italia

Lorenzo Fronteddu

Corporate affairs e communication director @Jti

Giacomo Giacani

Marketing manager @Nestlé Waters Italia

Chiara Giacoletto Papas

Communications & pr senior director Southern Europe, Middle East and Africa Hub @Paramount

Teresa Girardi

Head of marketing & external communication @Snam

Massimo Giunco

Cmo @Autry International

Adrian Graf

Head of marketing communication and media @Samsung Electronics Italia

Roberto Grimaldi

Direttore marketing @Whirpool

Paolo Iammatteo

Direttore comunicazione @Poste Italiane

Luciano Iengo

Direttore marketing @Gruppo Koelliker

Massimo Iossa

Direttore marketing, brand strategy e customer experience @Autostrade per l’Italia.

Martina Isella

Marketing manager Beck’s, Italy and Uk @AbInBev

Marco Lentin

Marketing director @Rovagnati

Daniele Lombardo

Direttore marketing, relazioni istituzionali e comunicazione @Teamsystem

Michela Lucchesini

marketing director – beko e grundig italia

Michela Lucchesini, sposata con due figlie, laurea in Economia aziendale all’Università Bocconi di Milano, è approdata nel settore degli elettrodomestici nel 2002. Ha iniziato il suo percorso all’interno dell’headquarter di CandyHoover crescendo in posizioni di global product management nella divisione washing&dishwashing a supporto del business internazionale. Ha completato il suo background di marketing consumer goods passando nella divisione mercato Italia free standing in qualità di product manager & trade marketing. Nel 2013 è entrata in Beko Italy come marketing manager accogliendo la sfida di costruire una struttura di product marketing & brand communication e definire la strategia di brand e posizionamento a supporto della crescita della filiale in Italia. Dal 2019 è marketing director alla guida di un team di talento che abbraccia il product management di tutte le divisioni (built-in, free-standing, home comfort, piccoli elettrodomestici) e la comunicazione omni-channel.

Paola Maffina

Head of global communications and public relations @Terra Moretti Vino

Letizia Manzieri

Country marketing leader @Cisco

Paola Mascaro

Direttore marketing e comunicazione di Italia, Europa Centrale e Grecia @Accenture

Wally Mascheroni

Chief marketing officer @Subito.it

Camilla Mastromartino

Responsabile marketing @Caffè Motta

Lorenzo Matteoni

Senior manager marketing @Brother Italia

Agostino Melillo

Communications manager Italy & Spain @Intel

Giovanni Mocchi

Vice presidente e responsabile relazioni esterne @Zucchetti

Luca Montani

Direttore comunicazione e relazioni istituzionali @Fnm

Salvatore Morales

Marketing manager @Artefatto

Laura Moratti

Direttore marketing @Amica Chips

Fulvio Origo

Cmo Italia @Iwg

Enzo Panetta

Digital marketing & innovation director @Unieuro

Mauro Peruccon

Head of marketing – Italy | product strategy & marketing @Neuberger Berman

Alessandro Pinna

Group marketing director @Starhotels

Giulia Pivetta

Direttore marketing @Nims

Mirella Prandelli

Pr & communication manager @Lefay Resorts & Residences

Alexandra Prasch

Head of marketing @Hp Italy

Rikke Raboel

Head of group marketing & communications @Unicredit

Giulio Ravizza

Chief marketing & communication officer @Eolo

Rocco Rella

International sales, marketing and e-commerce director @Original Marines

Salvatore Ricco

Global chief communication officer @Amplifon

Alessandro Rongo

Marketing manager @Franklin Templeton

Elena Saiani

Head of marketing @Ritter Sport Italia

Francesco Salza

Sales & marketing consumer electronics director @Lg

Francesco Sani

Direttore comunicazione e pr @Fondazione Arpa

Marco Santarelli

Dir. comunicazione, affari istituzionali e sostenibilità @Cassa Depositi e Prestiti

Mattia Sbrozi

Head of Marketing – Google Cloud Italy

36 anni, sposato con Nicol, da cui ha avuto due figli, Ludovica e Gilberto. Focus e humbition sono i suoi mantra. Tecnologia e storytelling sono le passioni di sempre che, abbinate, hanno caratterizzato sin dagli inizi la sua carriera. Dopo le importanti esperienze in Zucchetti, software house italiana, ed Expandi, agenzia leader in Europa nel settore It b2b, Mattia approda in Google dove dal 2017 ha in gestione le iniziative marketing della divisione cloud per l’Italia. Negli ultimi anni Google Cloud si è confermato come il provider con la crescita più alta del mercato italiano: determinante qui l’importante contributo di programmi marketing ad alto impatto come il lancio delle Region italiane di Milano e Torino. Vincitore del 2022 Cmo award, premio internazionale che The Cmo Club – una delle marketing community più importanti al mondo – riconosce ai marketer più influenti e innovativi che si sono distinti nel corso dell’anno.

Paola Scandola

Direttore marketing @Müller Italia

Cristiana Schiopu

Head of communication & media @Mooney

Daniela Sele

Marketing manager @Tecnoinox

Maria Sidelnikova

Direttore Marketing – Altus Nata a Mosca il 27 giugno 1985, si laurea in Economia a Mosca e, successivamente consegue un Master Emba a Londra alla Kingston University. Nei dieci anni successivi alla Video International Radio come head of sales and marketing facendo aumentare il fatturato in modo esponenziale su un progetto di master class nel food. Ma sin da bambina sogna di vivere e lavorare in Italia ed è qui che si trasferisce edove ha l’opportunità di guidare il marketing per il gruppo Altus ottenendo, fin da subito, risultati eccellenti soprattutto nel campo dei social media dove dimostra abilità con in coming della clientela.

Vittorio Silva

Head of communication & public affairs – bancomat

Nato nel 1974 a Udine, cresciuto in giro per l’Italia e l’Europa, ha concluso i suoi studi a Roma laureandosi in scienze politiche alla Luiss nel 1998. Ha iniziato il suo percorso professionale nel mondo dell’automotive dove è rimasto 20 anni ricoprendo ruoli diversi e di crescente responsabilità – sia in Italia che all’estero- dal marketing alla comunicazione e al commerciale, passando da Renault Italia a Toyota Italia a Fca (ora Stellantis). Arriva in Bancomat nel 2021 con il ruolo di head of communication e pr. Appassionato da sempre di strategia, creativa e creatività strategica ha visto in questa nuova sfida una grande opportunità in un mercato come quello dei pagamenti che si nutre di innovazione e ricerca.

Sara Simione

Marketing manager @Panchic

Alessandro Sironi

Head of marketing e communication @Huawei

Laura Smagliato

Responsabile marketing e comunicazione @Your Image

Alice Tedeschi

Chief marketing officer @Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella

Luca Testorelli

Marketing director @Cantabria Labs Difa Cooper

Luca Torchia

Chief communication officer @Gruppo Ferrovie dello Stato

Laura Tosi

Marketing manager Italy, Greece, Turkey @Timberland

Rosy Ursillo

Marketing & communication manager @Xerjoff Group

Alessandro Vanoni

Brand & communications leader @Ey Italia

Alessandro Volanti

Direttore marketing @Radio Italia

Dante Zambrano

Cmo @Tenute Sette Ponti

Paolo Zanotti

Head of Marketing and Communication – NTT Data Italia

Dal 2015 è responsabile comunicazione e marketing di Ntt Data Italia e da oltre un anno è anche responsabile della comunicazione esterna Ntt Data Emeal, nuova società operativa in Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina. Ha più di 20 anni di esperienza nel settore con un’attenzione particolare alla comunicazione digitale maturata in aziende nazionali ed internazionali. Curioso, appassionato di viaggi e di musica, ama l’innovazione e la contaminazione, per farsi ispirare e adattare le strategie di marketing alle nuove esigenze della società.