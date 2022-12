Replay prosegue la sua espansione: apre il primo monomarca in Nuova Zelanda

Replay, nell’ambito della partnership siglata all’inizio dell’anno con Pas Group, azienda leader nel settore dell’abbigliamento e dello sport, ha inaugurato il suo primo store monomarca in Nuova Zelanda. Il negozio si trova all’interno del centro commerciale Sylvia Park, sito nell’area di Auckland Mount Wellington.

Replay: autenticità e lusso non esibito

“Uno store di 80 metri quadrati, nel più grande parco commerciale di Auckland, è un punto di partenza fondamentale per la nostra espansione in quest’area. Oggi siamo presenti in tutti i continenti e stiamo lavorando per aumentare la nostra capillarità nelle aree di maggior interesse”, ha commentato Matteo Sinigaglia, ceo di Fashion Box SpA, azienda italiana che promuove e distribuisce con il marchio Replay.

Sylvia Park è il parco commerciale più grande e conosciuto della Nuova Zelanda. Il nuovo store, che non rinuncia all’iconico pannello di verde naturale del marchio, richiama l’autenticità e il lusso non esibito grazie all’utilizzo di materiali come il legno massello e il ferro. Il negozio propone al suo interno le collezioni Replay di abbigliamento, calzature e accessori per uomo e donna, oltre alla linea sartoriale.

