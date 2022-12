CoDe RTD, la startup italiana per la cybersecurity che piace anche oltremanica

CoDe RTD – BRANDVOICE | PAID PROGRAM

CoDe RTD, startup in forte crescita attiva nel settore della cybersecurity, ha una visione chiara e ambiziosa: essere il punto di riferimento a 360° per la protezione dei contenuti multimediali, offrendo ad aziende e individui soluzioni ad alto contenuto tecnologico per la tutela dalla fase della creazione alla pubblicazione e condivisione dei contenuti.

La pirateria digitale è un problema che porta alla condivisione incontrollata che ha visto nel 2022 una perdita annua pari a 52 miliardi di dollari a livello globale. Perché non cercare di risolverlo e al contempo far ottenere un equo compenso ai detentori dei diritti? È possibile, inoltre, proteggere i provider e le piattaforme di condivisione da possibili problemi legali? Queste le domande da cui sono partiti i cofondatori di CoDe RTD Paolo Costanzo e Loris Dedamiani, rispettivamente ceo e coo della società.

Dalla Private Room al Web Reputation

Dopo mesi di analisi e studi del settore di riferimento è nata l’idea di una Private Room, un tool in grado di trovare e raccogliere, attraverso un processo veloce e automatizzato, contenuti multimediali online illegali o comunque non autorizzati con il fine di eliminarli o ancora meglio far monetizzare il detentore dei diritti. La piattaforma, già operativa da settembre 2022, è completamente automatizzata e si basa su una ricerca attraverso l’intelligenza artificiale e la legalizzazione dell’infrazione tramite firma digitale e blockchain.

Al fine di offrire un monitoraggio e una protezione a 360°, la società ha sviluppato, inoltre, Web Reputation, tool in grado di ricercare qualsiasi contenuto (testo, audio, video, immagini, ecc) che abbia un impatto negativo sulla reputazione di un’azienda o di un individuo che, una volta individuato, viene rimosso e deindicizzato per poi passare a una proposta di index, cioè la pubblicazione di informazioni positive e veritiere per contrastare l’impatto negativo dovuto alla notizia.

L’interesse degli investitori istituzionali

La startup renderà presto operativi altri servizi con il fine di proteggere e tutelare i file multimediali di aziende, professionisti e privati andando a coprire l’intera catena produttiva e distributiva. CoDe RTD ha già ottenuto degli ottimi risultati grazie anche all’interesse di diversi investitori istituzionali. Nel 2022 la società ha già ricevuto un primo investimento da Startup Wise Guys e Cdp e un grant della Regione Piemonte, che ha permesso di completare lo sviluppo dei primi tool e andare sul mercato riuscendo da subito a firmare accordi e Poc con clienti di prim’ordine.

Inoltre, la collaborazione con Rs Productions, attraverso il programma di accelerazione Immediate, ha dato un boost alle attività di comunicazione e marketing. Per di più, grazie alla partecipazione al Global Startup Program, la startup si è già affacciata al mercato estero, aprendo canali diretti con clienti e investitori nel Regno Unito e negli Emirati Arabi a seguito della selezione al Global Media Congress di Abu

Dhabi.

L’apertura di un round di fundraising

“Nel primo trimestre del 2023 apriremo un round di fundraising avendo già ricevuto un importante commitment da parte di Nana Bianca, tra i più rilevanti investitori del panorama italiano, che ci supporterà non solo dal punto di vista economico, ma anche attraverso attività di networking e una riconosciuta expertise”, dichiara Paolo Costanzo.

“L’obiettivo di questo round”, continua Loris Dedamiani, “è migliorare la tecnologia e l’intero processo della Private Room, un tool collegato contemporaneamente a 7 diversi provider creando un vero e proprio primo hub provider per la tutela, e diventare entro la fine del 2023 uno dei marker leader del mercato italiano per ciò che riguarda la legalizzazione delle prove online di infrazione per il mercato del multimediale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.