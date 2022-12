Dalla nomina della nuova country manager al Suv 100% elettrico: i piani di Jeep per il futuro

Articolo tratto dal numero di dicembre 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

Jeep punta dritto al futuro. Dalla nomina della nuova country manager ai successi delle nuove vetture del marchio di Stellantis Italia, per arrivare all’ultimo suv Jeep, le novità sono tante e hanno un comune denominatore: la voglia di vincere le nuove sfide del mercato senza perdere il dna Jeep, basato sulle parole chiave libertà, autenticità, avventura e passione.

Il percorso intrapreso da Jeep parte dalla nomina di Novella Varzi, scelta come nuova country manager nell’ambito della più generale riorganizzazione di Stellantis Italia. Varzi ha esperienza nel mondo delle vendite e del marketing – con incarichi prima in Fiat Group Automobiles, poi in Fca e oggi in Stellantis, sia sul mercato italiano, sia nel panorama internazionale -, oltre a una conoscenza della rete sul territorio. “Sono partita dai ruoli basilari dell’azienda come area manager, che mi hanno permesso di conoscere bene il funzionamento dei concessionari della rete italiana e quindi dello sviluppo sul territorio”, racconta. “Ho fatto poi un’esperienza in headquarter, che mi ha permesso di completare il mio profilo e di comprendere come la cultura dei diversi mercati modifichi l’approccio al business”.

Varzi ha infatti avuto in gestione i maggiori mercati europei. È poi rientrata in Italia come responsabile commerciale dei brand Fiat, Abarth e Lancia nell’area del Nord-Ovest. Prima donna nel gruppo a ricoprire un ruolo così vicino alle vendite, dopo un’esperienza in Benelux con la responsabilità dei veicoli commerciali ha assunto il ruolo di direttrice vendite per i marchi Alfa Romeo e Jeep, per poi concentrarsi esclusivamente sul secondo.

Essere una donna nel settore dell’automotive non è stato facile. “Vengo dalle vendite, un mondo maschile in cui per riuscire a farsi strada bisogna faticare parecchio”, dice. “Ho dovuto dimostrare più volte che la mia esperienza era solida e che avrei potuto anche ricoprire ruoli manageriali”.

Varzi contribuirà all’attuazione del percorso del brand verso la ‘Libertà a zero emissioni’, in un mercato importante come quello del nostro Paese. In Italia il brand Jeep da due anni vanta una leadership nel comparto dei veicoli a basse emissioni, full electric e plug-in hybrid. In questa fascia, la gamma di suv 4xe Jeep è la più venduta tra le auto di ogni marca e modello. Un successo che porta la firma dei suv made in Italy Compass 4xe, Renegade 4xe, la vettura ricaricabile più venduta nel suo segmento, e dell’icona del brand: il Wrangler 4xe.

“Jeep”, spiega Varzi, “in questi anni ha trasformato il mercato in Italia. Si tratta di un successo reso possibile dal lavoro di un team che ha saputo mettere la soddisfazione dei propri clienti al centro del business, andando incontro alle esigenze del mercato italiano. Siamo stati abili nel far capire come le indiscusse capacità off road delle vetture Jeep siano ancora più apprezzate quando le vetture si spostano nella dinamica cittadina. Inoltre, negli ultimi due anni abbiamo compiuto una trasformazione per concretizzare il nostro programma Zero Emission Freedom”. Jeep, infatti, ha subito intrapreso la strada dell’elettrificazione e già oggi oltre il 70% dei suv del marchio in Italia è venduto in versione elettrificata, grazie alla tecnologia 4xe plug-in hybrid e alla tecnologia e-hybrid.

È recentissimo il lancio di Jeep Avenger, il primo suv 100% elettrico. “Avenger”, spiega Varzi, “è il primo suv Jeep pensato per il mercato europeo ed è il primo il primo veicolo elettrico a batteria del marchio. Con l’introduzione dell’Avenger si arriverà a poter accontentare ancora più clienti. È un’auto pensata per l’Europa e disegnata in Europa, a Torino”.

Il nuovo suv nasce come auto pensata per tutti, ma con un’attenzione a chi rispetta l’ambiente. “Avenger”, continua Varzi, “è un’auto per un pubblico altamente tecnologico che parte dai 35 anni. Ha inoltre caratteristiche che la rendono appetibile anche per un pubblico femminile: l’interno ha 34 litri di capacità, di gran lunga superiore alla media di veicoli simili, che consentono a una donna di svuotare la borsa e di poter mettere gli accessori che ha con sé”.

E se qualcuno teme che l’elettrico rappresenti un freno alle classiche qualità di Jeep, i dati e le caratteristiche di Avenger sciolgono il dubbio. Il propulsore elettrico da 400 Volt di seconda generazione è il primo lanciato da Emotors, una joint venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding. Fornisce 115 kW, corrispondenti a 156 cavalli, e 260 Nm di coppia massima. La nuova batteria da 54 kWh, anch’essa prodotta da Stellantis, offre un’elevata densità di energia e un ottimo rapporto tra energia nominale ed energia utilizzabile. In particolare, il pacco batterie è composto da 17 moduli e 102 celle che utilizzano il modello Nmc 811 agli ioni di litio e offre 400 km di autonomia nel ciclo Wltp, che diventano 550 km nel ciclo urbano.

Per Jeep, Avenger rappresenta solo l’inizio. Il brand ha recentemente annunciato il piano per la leadership globale nell’elettrificazione dei suv, che prevede l’introduzione di quattro nuovi modelli completamente elettrici in Nord America e in Europa entro la fine del 2025.

