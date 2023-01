Atmosfere urban chic e ambienti spaziosi: il nuovo modello di ospitalità firmato Starhotels

Articolo tratto dal numero di dicembre 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

La ricerca di autenticità e di servizi altamente personalizzati, offerti in spazi dal lusso discreto, guida le scelte dei viaggiatori nei segmenti leisure e business. Forte di questa consapevolezza, Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, si è aperto al mercato degli appartamenti di lusso, valorizzando un modo differente di fare ospitalità con i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione, 20 ampie residenze e quattro penthouse inaugurate nel 2021 nella capitale della moda e del design.

Tutte le comodità di un hotel di lusso

Mete ideali per chi ricerca un soggiorno di massima privacy, ambienti spaziosi e una posizione centrale, senza rinunciare alle comodità di un hotel di lusso, godono di un’atmosfera urban chic e di una vista privilegiata sulle guglie della cattedrale. I serviced apartment mettono a disposizione una lounge riservata con accesso esclusivo agli appartamenti, servizio in camera, lavanderia, bar, ristoranti e una zona wellness, mentre su richiesta il guest relation manager può organizzare cene con chef ed eventi privati, oppure sessioni di allenamento con personal trainer in terrazza.

Il tutto all’interno degli eleganti appartamenti progettati da Andrea Auletta, con sfumature di colore che vanno dall’aragosta al ruggine, fino al grigio caldo. I rifugi intimi, decorati da velluti e pavimenti in rovere, sono caratterizzati da arredi disegnati su misura da brand di design italiano, oltre che dalle fotografie di Maurizio Galimberti dedicate a Milano e dalle sculture di Francesco Favarelli.

Starhotels sbarca a Firenze

Dettagli che fanno la differenza, confermando il successo del nuovo concetto di ospitalità abbracciato da Starhotels, che a pochi mesi dal lancio dei Duomo Luxury Apartment, ha siglato un accordo con Hines, player globale attivo nel real estate, e Blue Noble, investment manager internazionale, che affideranno al gruppo tre dei sette immobili dell’asset di Corso Italia a Firenze.

Il progetto di riqualificazione di quest’area strategica, annunciato dalla presidente e amministratore di Starhotels, Elisabetta Fabri, porterà all’apertura de Il Teatro Luxury Apartments – Starhotels Collezione. I 156 nuovi appartamenti di differenti metrature, ideali per chi cerca alloggi di alto livello per soggiorni di breve o medio periodo, sorgeranno nel 2024 negli ex spazi del Teatro del Maggio Fiorentino di Corso Italia.

Una sfida che rafforzerà la presenza del gruppo nel segmento residenziale di fascia alta, aprendo nuove prospettive abitative complementari all’offerta alberghiera del capoluogo toscano. Oltre a valorizzare l’immobile, l’intero intervento di riqualificazione avrà un impatto positivo su tutta l’area circostante, grazie alla costruzione di una nuova piazza, posti auto riservati, zone per il coworking, centro benessere e un ristorante. La conciergerie, una terrazza con solarium e una palestra completeranno i servizi del progetto residenziale di alta gamma, pensato per soddisfare criteri internazionali di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

