Uffici spettacolari e dove trovarli: la top 25 del mondo

Un ambiente di lavoro accogliente e piacevole è ormai per imprenditori e manager una delle armi più efficaci per attrarre i talenti e per garantire il benessere dei propri dipendenti. Un bell’ufficio infatti può aumentare la produttività ma può anche essere il biglietto da visita per un’azienda per presentare un certo tipo di filosofia aziendale. Da Shanghai a San Francisco, sono molti gli uffici che a prima vista possono sembrare gallerie d’arte all’avanguardia. Office Snapshots, società americana con sede Santa Barbara, in California, fondata nel 2007, che è diventata negli anni la più grande community specializzata nel design di uffici, ha stilato e pubblicato sul sito officesnapshots.com la classifica dei luoghi di lavoro più belli e affascinanti al mondo.

Il sito pubblica questa classifica dal 2012, inserendo in graduatoria gli uffici che hanno attratto maggiormente l’interesse dei visitatori nel corso dell’anno. Quella di seguito è la classifica dei 25 ambienti lavorativi più ricercati e più visti del 2023 (tutte le foto dell’articolo sono tratte da Office Snapshots):

La classifica

#1: Crunchyroll

Design: Muse & Co.

Foto: Jason O’Rear

Location: San Francisco, California, USA

#2: Gensler

Design: Gensler

Foto: Devon Banks

Location: Miami, Florida, USA

#3: Uber

Design: Huntsman Architectural Group

Foto: Eric Laignel

Location: San Francisco, California, USA

#4: Confidential Client

Design: Studio 13, Architects

Foto: Ibrahim Ozbunar

Location: Istanbul, Turkey

#5: LinkedIn

Design: M Moser Associates

Foto: Vitus Lau

Location: Shanghai, China

#6: Twitter

Design: Woods Bagot

Foto: Owen Raggett

Location: Singapore

#7: Office Link

Design: KONTRA Architecture

Foto: Ibrahim Ozbunar

Location: Istanbul, Turkey

#8: Heidrick & Struggles

Design: TPG Architecture

Foto: Mike Van Tassell

Location: New York City, New York, USA

#9: M Moser Associates

Design: M Moser Associates

Foto: Sean

Location: Shenzhen, China

#10: Thompson Street Capital

Design: HOK

Foto: Alisa O’Brien

Location: Clayton, Missouri, USA

#11: JLL

Design: Tétris

Foto: Jonathan Banks

Location: London, UK

#12: Cloudworks

Design: Elastiko

Foto: José Hevia

Location: Barcelona, Spain

#13: Kadokawa Tokorozawa Campus

Design: FLOOAT

Foto: Tomooki Kengaku

Location: Tokyo, Japan

#14: Robert Walters

Design: IA Design

Foto: Gallant Lee

Location: Melbourne, Australia

#15: LinkedIn Omaha

Design: Gensler

Foto: Jason O’Rear

Location: Omaha, Nebraska, USA

#16: Twitter

Design: Stantec

Foto: David Lauer

Location: Boulder, Colorado, USA

#17: Waterman Eastland Business Centre

Design: ClarkeHopkinsClarke Architects

Foto: Nicole England

Location: Melbourne, Australia

#18: Birch Hill Equity Partners

Design: HOK

Foto: Ben Rahn | A-Frame Photography

Location: Toronto, Canada

#19: Casper

Design: Architecture Research Office

Foto: James Ewing

Location: New York City, New York, USA

#20: Dexus Place, 80 Collins Street Spec Suites

Design: Warren & Mahoney

Foto: Nicole England

Location: Melbourne, Australia

#21: Turn/River Capital

Design: Studio Sarah Willmer Architecture

Foto: Jasper Sanidad

Location: San Francisco, California, USA

#22: Brainium

Design: Hacker

Foto: Christian Columbres

Location: Portland, Oregon, USA

#23: Norton Rose Fulbright

Design: Carr

Foto: Courtesy of Carr

Location: Sydney, Australia

#24: PWC

Design: iDA Workplace

Foto: Highlite Images

Location: Shanghai, China

#25: HEB Digital and Favor Delivery Eastside Tech Hub

Design: IA Interior Architects

Foto: Peter Molick

Location: Austin, Texas, USA

