Perfino Zoom fa marcia indietro sullo smart working: dipendenti in ufficio due volte a settimana

L’azienda simbolo dello smart working richiama i suoi dipendenti in ufficio. Come ha rivelato Business Insider , la società di telecomunicazioni con sede a San Jose in California, che fornisce servizi di videotelefonia e chat online, sta chiedendo ad alcuni dei suoi dipendenti di tornare a lavorare parzialmente in presenza, per la prima volta dall’inizio della pandemia.

Va precisato che non si tratta di un ritorno in presenza a tempo pieno. Zoom sta chiedendo a tutti i dipendenti che si trovano entro 50 miglia (80 chilometri) da un ufficio dell’azienda di recarsi in sede almeno due giorni a settimana, seguendo un programma ibrido. Nel gennaio 2022, Zoom ha dichiarato che solo il 2% dei suoi dipendenti lavorava in sede.

“Riteniamo che un approccio ibrido strutturato – cioè i dipendenti che vivono vicino a un ufficio devono essere in sede due giorni a settimana per interagire con i propri team – sia il più efficace per Zoom”, ha dichiarato un portavoce a Business Insider. “Continueremo a sfruttare la piattaforma Zoom per mantenere i nostri dipendenti e i team connessi da zone più remote e lavorare in modo efficiente”.

Le azioni della società con sede a San Jose sono aumentate di sei volte nel 2020, quando la pandemia ha costretto milioni di dipendenti costretti a collegarsi online con i colleghi bloccati nelle proprie case. Zoom è diventato in breve il servizio di videoconferenza di riferimento. Verso la fine del 2021, tuttavia, il valore delle azioni della società è crollato e l’azienda ha perso almeno 100 miliardi di dollari di valore di mercato.

Zoom, si legge sul sito dell’azienda, ha due sedi negli Stati Uniti: a San Jose, in California, e a Denve,r in Colorado, oltre a numerosi siti internazionali. La società impiega oltre 8.400 persone in tutto il mondo.

