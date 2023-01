TeamSystem ed Euroconference insieme per la seconda edizione di Best in Class

TeamSystem, tech company italiana leader nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ed Euroconference, società leader nel settore della formazione dedicata ai professionisti, tornano per il secondo anno con Best in Class, l’iniziativa volta a promuovere le eccellenze italiane nel campo delle professioni.

Secondo i dati pubblicati dal Centro Studi di Confindustria, nel 2022 la crescita del Pil italiano è stata sopra le aspettative, facendo registrare un +3,4% (+1,5 punti percentuali rispetto alle previsioni effettuate in aprile). Tuttavia, a causa della complessa congiuntura che il contesto macroeconomico sta attraversando, lo stesso studio prevede per il 2023 una revisione al ribasso con un -1,6%. In questo scenario di elevata volatilità e persistente incertezza, diviene ancor più fondamentale l’importanza delle eccellenze, che saranno chiamate ad assumere il ruolo di guida e sprone verso la ripresa, con aziende e professionisti virtuosi come protagonisti.

L’iniziativa per valorizzare le eccellenze italiane

Per questo motivo, dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, TeamSystem ed Euroconference – in collaborazione con Forbes Italia – hanno scelto di riproporre l’iniziativa, che mira a valorizzare e premiare le 100 eccellenze italiane tra i commercialisti e i consulenti del lavoro.

Una giuria di alto profilo selezionerà i professionisti che si saranno distinti nelle seguenti tre categorie:

Crescita e competenza: verranno selezionati i Professionisti che sono cresciuti maggiormente rispetto all’anno della propria costituzione in termini di ambiti disciplinari coperti e competenze oppure che hanno registrato la maggior crescita in termini di aumento del proprio volume di business.

Innovazione Digitale: verranno selezionati gli Studi che hanno adottato in modo maggiormente esteso ed articolato l’innovazione digitale, sia al loro interno sia nella collaborazione con i propri clienti.

Valore economico e sviluppo di business: verranno selezionati i Professionisti che hanno creato maggiore valore economico e opportunità di sviluppo del business per i propri clienti, accompagnandoli nel loro percorso di crescita.

“Professionisti determinanti nella crescita del Paese”

“Il ruolo giocato dai professionisti nella crescita del Paese è sempre stato determinante e lo è ancor di più nell’attuale contesto”, conferma Giuseppe Busacca, general manager BU professional solutions di TeamSystem. “Le nostre imprese sono infatti chiamate ad affrontare sfide complesse e articolate, mentre il professionista diviene sempre più punto di riferimento e partner strategico, svolgendo una funzione centrale per la stabilità e la crescita del nostro sistema economico. Coerentemente, diviene per noi naturale confermare l’iniziativa Best in Class, valorizzando i professionisti che hanno saputo eccellere nel loro ruolo”.

Per partecipare alla selezione gli studi e/o i professionisti potranno presentare la propria candidatura – a partire da oggi, fino al 13 marzo 2023 – secondo le modalità descritte nel sito web dedicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.