Come questo imprenditore vuole rilanciare la produzione tessile italiana

NORT GROUP ITALIA – INSIGHTS | PAID PROGRAM

Articolo tratto dal numero di gennaio 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

Passione per il proprio lavoro, ma anche competenza e un forte legame con le proprie radici hanno permesso a Francesco Tronelli, founder e ceo di Nort Beachwear e Nort Group Italia, di dare vita a una realtà aziendale in continua evoluzione. La componente familiare è evidente a partire dal nome delle sue aziende. Nort è infatti l’anagramma del soprannome di famiglia, Tron, e rappresenta quindi il legame

indissolubile con le proprie origini e con i valori familiari.

Materie prime ricercate e tessuti pregiati

È proprio a partire da questo forte legame che Francesco e la sorella Marinicol hanno avviato una collaborazione che ha permesso loro di dare forma ai ricordi dei paesaggi marittimi legati alla loro infanzia. È così che nel 2020 ha fondato Nort Beachwear, una linea ecosostenibile di collezioni swimwear e una linea leisurewear a uso cittadino con proposte casual adatte al tempo libero.

Alla base del progetto la volontà di rilanciare la produzione tessile italiana, ambizione che si concretizza in una filiera produttiva al 100% made in Italy, con laboratori in Campania, Puglia e Lazio. Contare su una produzione interamente italiana, permette all’azienda di avvalersi di materie prime ricercate e tessuti pregiati, che conferiscono alta qualità a tutti i prodotti realizzati.

L’attenzione verso la sostenibilità

Nel progetto di Nort Beachwear c’è inoltre una particolare attenzione nei confronti della sostenibilità: l’azienda infatti è alla continua ricerca di tessuti ecosostenibili e di limitare il più possibile l’uso della plastica. I prodotti e il packaging del brand sono infatti realizzati al 100% con tessuti riciclabili.

Nato inizialmente come e-commerce, Nort Beachwear è oggi presente sul territorio nazionale con gli store in Promenade du Port a Porto Cervo, in via Monte Brianzo 50 Roma e dall’aprile 2023 sarà presente

anche fuori dall’Italia, con uno store al centro di Ibiza in Carrer d’Antoni Palau 7, sotto la città vecchia. Tra il 2024 e il 2027 sono previste quattro nuove aperture a Forte dei Marmi, Saint Tropez, Capri e Mykonos.

Il supporto nella crescita commerciale dei propri partner

Oltre ad aver dato vita al progetto di successo Nort Beachwear, Francesco Tronelli è anche ceo e founder di un’altra realtà aziendale: Nort Group Italia. Nort Group Italia nasce come società di multiservizio

polifunzionale in grado di supportare i clienti di diversi settori merceologici a 360 gradi, agendo come acceleratori commerciali per far aumentare fatturato e quota di mercato delle stesse.

Favorire la crescita commerciale dei propri partner è tra gli obiettivi di Nort Group Italia: operando in differenti settori, questa realtà diventa un luogo di incontro sinergico tra aziende, permettendo loro di dar vita a rapporti commerciali solidi. L’azienda attualmente opera nel business community, tessile, healthcare, comunicazione e insurance service.

Si tratta di cinque realtà talvolta dissonanti, che Nort Group riesce proficuamente a far collaborare tra loro. Coadiuvato da due team strategici, composti da 45 giovani risorse, Nort Group guarda al 2023 come anno della consacrazione del settore tessile e della produzione personalizzata, settore in cui la società annuncerà presto importanti novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.