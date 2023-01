Così Marco Albano e la sua Alba Luxury sono diventati un punto di riferimento nell’immobiliare di lusso

Classe 1988, Marco Albano è owner di Alba Luxury – Prestige Properties & Alba Home – International Real Estate con sedi sul Lago di Garda, quella principale a Sirmione, e una seconda a Padenghe sul Garda. Nel mondo immobiliare da oltre dieci anni, periodo che gli ha permesso di compiere tutti gli step necessari per intraprendere un proprio percorso imprenditoriale, nel 2017 fonda la sua prima azienda: la società immobiliare Alba Home, specializzandosi sin da subito per vendere immobili a clientela tedesca e austriaca innamorata del Lago di Garda.

In virtù di un’eccessiva mole di richiesta di clienti che lo contattavano da tutta Italia (Sardegna, Puglia, Toscana, Costiera Amalfitana, Lago di Como) per vendere immobili di pregio, Marco Albano decide di fondare Alba Luxury, azienda che si occupa della vendita di immobili di lusso che, anche grazie al lavoro della sorella Adelaide, si candida come punto di riferimento in Italia per vendere proprietà prestigiose a clientela internazionale, un portfolio di esclusive proprietà in Italia nelle località più ricercate dalla clientela estera. Grazie alla costante campagna svolta sui social con il racconto del suo percorso aziendale, Marco Albano è riuscito a costruirsi una forte brand identity nel suo settore di riferimento. Al punto che, nel giro di sei anni, riesce ad aprire più filiali sul Lago di Garda, a moltiplicare il personale, e ad aumentare in modo sostanziale il portafoglio immobili e compravendite nei confronti della clientela internazionale.

“Sono entrato nel settore degli immobili di pregio grazie anche al suggerimento di mio padre che, anche se ho perso recentemente, per me è stato sempre un punto di riferimento”, racconta lo stesso Marco. “Abbiamo clienti americani, tedeschi, arabi, Russi, quasi da tutti i continenti. Credo molto nel mercato estero, sono diversi anni che investo puntando di ottenere il 90% dei nostri potenziali acquirenti provenienti dall’estero, obiettivo raggiunto proprio nello scorso 2022”. Una rivalsa che Marco cercava fin da bambino, quando all’età di 14 anni lascia le giovanili della Juventus a causa di un’infortunio. “Credo che nella vita sia importante dare il massimo nei confronti della propria passione, ho rimpianto di aver smesso di giocare a calcio, però al contempo sono felice di essermi preso una rivincita”.

