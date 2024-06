Un servizio personalizzato e team qualificato: così questa agenzia immobiliare aiuta a gestire proprietà esclusive

Offrire un servizio personalizzato che si adatti alle richieste specifiche di ciascun cliente. È questa la principale mission di Vepica Immobiliare,agenzia immobiliare di Montichiari (Brescia) guidata da Luca Piva, affiancato da un team di lavoro, parte integrante della struttura, che include Diego Vezzola, ingegnere civile che si occupa di pratiche edilizie e ristrutturazioni, Martina Carantani, responsabile marketing e specializzata in video emozionali, Isabella Carantani e Camilla Gentile, legali esperte in diritto immobiliare e comunicazione.

L’agenzia si propone come punto di riferimento per soddisfare le esigenze di un pubblico di nicchia. Professionalità, competenza e un servizio di alta qualità sono alcuni degli elementi che caratterizzano Vepica Immobiliare, che si interfaccia con una clientela diversificata per la gestione di proprietà esclusive.

“L’idea di partenza era quella di offrire un servizio unico grazie alle competenze del nostro giovane team”, ricorda Piva. “La nostra unicità risiede nella combinazione di un team altamente professionale, comparabile a quello delle grandi agenzie immobiliari, ma con l’attenzione e la cura per il cliente tipiche di una piccola agenzia come la nostra”.

L’agenzia si pone come un partner affidabile per chi è alla ricerca di una soluzione abitativa su misura o di un investimento. Le zone di interesse spaziano da Brescia al Lago di Garda, dove il mercato immobiliare è in forte crescita, dalla Toscana, in particolare la Versilia, alla Sardegna, inclusa la zona della Costa Smeralda.

Il servizio di Vepica Immobiliare

Il team assiste i clienti in ogni fase del processo di compravendita immobiliare, fornendo un’ampia gamma di informazioni sull’immobile, presentate in modo chiaro e comprensibile. Questo consente ai potenziali acquirenti di valutare con precisione le caratteristiche della proprietà e di fare una scelta consapevole.

L’assistenza di Piva è totale e va dalla valutazione dello stato dell’immobile alla stima del valore, dallo studio del territorio ai rapporti con gli istituti di credito. Il team legale si occupa della contrattualistica, della redazione dell’eventuale contratto preliminare e della consulenza in caso di operazioni particolarmente complesse, che coinvolgano anche altre parti. Tutto questo rispettando la privacy e la riservatezza dei clienti: ogni transazione viene gestita, infatti, con la massima discrezione e riservatezza, assicurando la tranquillità e la sicurezza dei soggetti coinvolti.

Gli imprenditori possono affidarsi all’agenzia per la gestione del patrimonio immobiliare o la vendita, che può essere pubblica o riservata. Una volta percepito l’immobile, viene effettuato un lavoro tecnico a monte da parte di una squadra specializzata nella progettazione e nella ristrutturazione. “Nel mercato internazionale il cliente è molto attento e, prima di acquistare, vuole che l’immobile venga sanato, altrimenti perde interesse”, prosegue Piva. “Se sono strutture vecchie, facciamo un lavoro di ricerca per capire se ci sono stati abusi. In questo caso, gli immobili vengono sistemati e poi immessi sul mercato. Ci piace essere chiari con i nostri clienti da subito. Pertanto, il lavoro a monte è una fase importante, che richiede tempo”.

In questo senso, diventa fondamentale il ruolo di Vezzola, braccio destro di Piva, che si occupa di valutazione strutturale e tecnica degli immobili, consulenza per lo studio dei costi di ristrutturazione, conformità alle normative e permessi e valutazione della reale efficienza energetica dell’immobile.

L’agenzia, inoltre, cura tutto il marketing e la comunicazione per i suoi clienti. Oltre alla promozione degli immobili sulle principali piattaforme online, sfruttando le più moderne strategie di marketing digitale, Carantani realizza servizi fotografici professionali e video che offrono una prospettiva sulle proprietà in vendita, con l’aiuto del collaboratore Tommaso Benvenuti. Tutto questo, con il supporto della realtà aumentata, permette di realizzare tour virtuali immersivi per tutti gli acquirenti che si trovano lontani dall’immobile.

La vendita della villa in Sardegna

Di recente Vepica Immobiliare ha curato la vendita di una villa in Costa Smeralda acquistata da un imprenditore italo-americano. Inizialmente opzionata da un altro cliente, l’agenzia è riuscita a liberare l’impresario dalla precedente opzione di acquisto, iniziando la trattativa con l’imprenditore. La compravendita, complessa e articolata, si è conclusa grazie alla collaborazione tra i professionisti di Vepica. L’imprenditore, che è mai venuto in Italia fino al giorno dell’atto, avvenuto a Firenze, si è interessato all’immobile grazie ai video emozionali e ai tour virtuali organizzati per lui dall’agenzia.

“Questa case history è un esempio lampante di come lavora il nostro team”, dice Piva. “Il cliente dall’America si è innamorato dell’immobile grazie al video e alle foto realizzate da Martina. Io mi sono occupato di seguirlo come se fossi occhi e orecchie dell’acquirente. I nostri avvocati sono riusciti a risolvere una controversia che il venditore aveva in corso, mentre Diego si è occupato di gestire i rapporti con la paesaggistica”.

Vepica Immobiliare mette al primo posto le esigenze dei suoi clienti, servendosi di grandi professionisti per offrire un servizio personalizzato e all’avanguardia. E sono questi fattori a determinare il successo di trattative come quella che ha riguardato la villa in Costa Smeralda. “Non è l’azione del singolo, ma sono il lavoro di squadra e la professionalità a permetterci di raggiungere certi traguardi”, continua Piva. “Quello che è importante nel nostro settore sono la serietà e l’onestà. È un lavoro di competenze che, messe insieme, formano un team vincente”.

