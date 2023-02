I 5 giovani talenti della quarta edizione dellasono stati selezionati e per loro è già tempo di sfide. Nella seconda puntata del talent, i giudici vogliono testare le loro soft skills e la loro capacità di lavorare in team. Chi si distinguerà in questa prima giornata in Academy?

Ecco la puntata andata in onda ieri sera alle 21.00 sul canale televisivo di Forbes dedicato alla business community (Sky Canale 511).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.