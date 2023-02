Dalla primavera del 2024 si potrà cenare in Torre Velasca, con vista panoramica su Milano

“Restituire alla città una torre rinnovata e riqualificata in ottica di sostenibilità, di sicurezza e di vivibilità degli spazi nel rispetto del suo inestimabile valore storico”. Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy, descrive così il progetto di riqualificazione della Torre Velasca.

Uno dei pochi esempi italiani di architettura post-razionalista brutalista è stato infatti oggetto di un’opera di restauro sviluppata dalla società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, che dopo aver concluso i lavori delle facciate, ha riconfermato la Torre una destinazione d’eccellenza di respiro internazionale, aprendo le porte di un edificio prima esclusivamente privato.

Le novità gourmet in Torre Velasca

Novità gourmet sarà l’apertura di due ristoranti: al primo piano, l’insegna classica del marchio con affaccio dalla veranda sospesa sopra l’ingresso, al 18esimo piano invece la prima location italiana del ristorante Sushisamba, conosciuto a livello internazionale per la sua cucina esperienziale, multisensoriale e multidimensionale, e già presente a Doha, Dubai, Las Vegas e Londra.

I due nuovi ristoranti, inoltre, copriranno una superficie totale di quasi 1.500 metri quadrati suddivisa su due piani. Inutile dire che un pezzo forte della location sarà la vista panoramica su Milano: dal tradizionale marmo del Duomo allo skyline contemporaneo tra Porta Nuova e CityLife. Tornando a Sushisamba, la cui inaugurazione è attesa nella primavera del 2024, la sua offerta comprenderà i suoi piatti tipici tra bevande creative, un’ampia selezione di vini, sakè e champagne.

Milano è ancora un place to be

“Torre Velasca è un asset iconico e siamo sempre stati consapevoli dell’importante valore storico e simbolico che ha per Milano”, ha detto a Forbes Italia Abbadessa. “Proprio per questo motivo, stiamo lavorando con grande attenzione al suo restauro, in stretto contatto con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Un progetto che ci sta dando tante soddisfazioni, come appunto l’annuncio del primo tenant. Certamente non è un periodo facile per il nostro settore, ma anche grazie a questi immobili di pregio nel nostro portafoglio, e alla visione di lungo termine, i risultati arrivano così come anche brand internazionali che ora riconoscono l’attrattività di Milano e Torre Velasca il place to be”.

“L’Italia è sinonimo di cucina prelibata, quindi è assolutamente logico che i nostri piani di crescita coinvolgano anche questo mercato”, ha aggiunto Antonio Gonzalez, ceo di Sunset Hospitality, il cui portafoglio comprende Sushisamba. “Il lancio di Sushisamba a Milano è un risultato straordinario per tutti noi, che seguiamo da tempo il panorama italiano del food & beverage e siamo entusiasti di poter consolidare la presenza dell’azienda sul mercato”.

