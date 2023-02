Riparte il viaggio di Small Giants alla scoperta delle Pmi: la prima tappa del 2023 al Kilometro Rosso di Bergamo

Un’occasione per fare network e avere visibilità

ha presentato il calendario delle tappe del 2023 di, il progetto pensato per valorizzare le Pmi del territorio italiano, che quest’anno toccherà le città di Bergamo, Salerno, Treviso, Bologna, Cagliari, Ancona, Lecce, Perugia e Palermo. L’iniziativa, lanciata danel 2021, è riuscita in un duplice obiettivo: fornire agli imprenditori informazioni e strumenti utili per una migliore gestione della propria azienda e creare una connessione tra le aziende del territorio per confrontarsi su strategie e sulle possibili sinergie.

“Le richieste da parte delle aziende e dalle sedi locali di Confindustria che vogliono ospitare l’evento nel loro territorio continuano ad aumentare vertiginosamente” afferma il direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi. “Le imprese sono spinte dalla grandissima visibilità offerta da Forbes e dal fatto che il network al termine del nostro evento consente alle Piccole e medie imprese di farsi conoscere attraverso le rapide interviste sul palco e poi di incontrare nel cocktail che segue potenziali partner, clienti, fare conoscenze, scambiarsi esperienze, incontrare esponenti delle associazioni di categoria, rappresentanti delle istituzioni.

Sostenibilità, innovazione, imprenditorialità femminile, internazionalizzazione, digitalizzazione, welfare, accesso al credito e giovani sono solo alcuni dei temi che vengono trattati nei panel. L’evento e gli argomenti verranno ripresi e approfonditi sul sito, che quotidianamente offre articoli e spunti interessanti per le Piccole e medie imprese italiane.

Nel 2023 di Small Giants anche un nuovo format televisivo

Il progetto Small Giants però non si ferma qui: da febbraio partirà anche il progetto correlato Small Giants Inside, realizzato in collaborazione con l’Istituto Falcone-Righi di Corsico, già insignito della soft label della Regione Lombardia per la sostenibilità ambientale. L’obiettivo è quello di realizzare video documentari direttamente nelle sedi di alcune Pmi del territorio, per raccontare come queste aziende stiano sviluppando processi, prodotti, tecnologie e assetti organizzativi che portano innovazione e sostenibilità.

A marzo partirà una newsletter mensile che invierà, a tutti gli iscritti, la versione digitale del magazine. In aprile infine verrà dato il via ad un nuovo format TV dedicato al mondo delle Small Giants, un appuntamento settimanale che darà voce a imprenditori e manager che si confronteranno sui temi più significativi del momento.

La prima tappa del roadshow del 2023 si svolgerà il prossimo 23 febbraio a Bergamo presso il Kilometro Rosso Innovation District che ha deciso di ospitare l’evento che sarà realizzato in collaborazione con Confindustria Bergamo e che, oltre alle aziende del territorio, vedrà la presenza di numerosi partner di caratura nazionale come, tra gli altri Alfa Romeo, Edenred, Banca Ifis e anche TikTok che ha appena lanciato un programma educativo per le piccole medie imprese.

