“Trasportavano chip potenzialmente infetti senza imballaggi”: animalisti contro Elon Musk e la sua Neuralink

Aspetti principali

La lettera inviata dal Physicians Committee for Responsible Medicine (Pcrm) al Dipartimento dei Trasporti (Dot) fornisce le prove – e-mail e altri documenti – che Neuralink potrebbe aver imballato e spostato in modo non sicuro gli impianti rimossi dal cervello delle scimmie dell’Università della California, Davis, dove Neuralink effettua i suoi test.

Le prove delle e-mail fornite dal Prcm mostrano che i dipendenti della Uc Davis erano preoccupati per il modo in cui Neuralink trasportava questi materiali: “Stiamo affrontando un grosso problema perché siamo preoccupati per la sicurezza delle persone “, ha scritto un dipendente della Uc Davis.

“, ha scritto un dipendente della Uc Davis. I dispositivi trasportati avrebbero potuto nuocere a chi li circondava, in quanto i materiali potevano essere contaminati da agenti patogeni resistenti agli antibiotici, come lo Staphylococcus e la Klebsiella, che possono causare polmonite, infezioni del flusso sanguigno e meningite , e anche contaminati da Herpes B, che può portare a gravi danni cerebrali, se non viene trattato immediatamente; il Pcrm chiede al Dot di indagare e multare Neuralink per queste potenziali violazioni.

Sullo sfondo

L’obiettivo di Neuralink è quello di utilizzare impianti cervello-computer per aiutare le persone affette da paralisi e da altri disturbi neurologici. Non è la prima volta che Neuralink è stata collegata a casi controversi legati alla sperimentazione sugli animali. A dicembre, Reuters ha riferito che l’Ispettore generale del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) stava indagando su presunte violazioni della legge sul benessere degli animali. Il rapporto affermava che i test di Neuralink avevano ucciso circa 1.500 animali dal 2018. Ciò avviene mentre Musk intende abbandonare i test sugli animali del chip cerebrale di Neuralink per passare a potenziali esperimenti sull’uomo nei prossimi mesi, in attesa dell’approvazione della Food and Drug Administration.

La dichiarazione chiave

“Abbiamo assistito a errori da parte di un’azienda che sostiene di voler migliorare la salute umana, che vuole inserire questo dispositivo nella testa delle persone e che merita un controllo approfondito da parte delle agenzie federali”, ha dichiarato Ryan Merkley, direttore della ricerca del Pcrm. “Il problema più grande è che la mentalità della Silicon Valley di accelerare le cose viene applicata alla ricerca biomedica. Questa mentalità di avere qualcosa di “straordinario” da condividere con la gente è in contrasto con il tempo che è necessario per fare sperimentazioni sugli animali”.

