La forza dei dipendenti: come questa azienda aiuta a esternalizzare la gestione delle risorse umane

Una società che offre servizi di consulenza per la gestione delle risorse umane in outsourcing operando all’interno degli uffici del cliente e lavorando così insieme al suo team, con un approccio che privilegia la centralità della cultura aziendale. È questa la missione di People2Results, la sfida imprenditoriale lanciata sul mercato alcuni anni fa da Simone Colombo. Nato professionalmente come consulente del lavoro, con una formazione dunque più giuslavoristica, all’inizio della carriera si è occupato prevalentemente di ristrutturazioni aziendali e gestione amministrativa.

Una decina di anni fa la svolta: Colombo decide di operare come fractional manager e lavorare così all’interno delle imprese clienti. “Ho iniziato ad occuparmi di tutto quello che riguarda la gestione delle risorse umane, con un approccio a 360 gradi. Non solo, dunque, ho gestito la parte organizzativa e amministrativa, ma anche il recruiting, la gestione delle persone, i piani carriera e l’attività di employer branding per la ricerca e la fidelizzazione dei talenti. Un servizio offerto prima ad aziende di piccole e medie dimensioni, e più avanti anche a realtà già ben strutturate e di dimensioni più grandi”.

La nascita di People2Results

L’azienda viene fondata formalmente nel 2018, sebbene l’idea di Simone Colombo sia nata negli anni precedenti, proprio per mettere a punto un’offerta di servizi sempre più diversificata e in grado di soddisfare le nuove richieste dei suoi clienti. La società amplia così il team e integra al suo interno una serie di competenze che spaziano dalla psicologia del lavoro al marketing, fino alle skill per gestire i flussi di comunicazione interna.

“Il nostro valore aggiunto? Non forniamo soluzioni predefinite: amiamo immergerci nella cultura delle aziende, conoscerne le persone e realizzare con loro analisi e interventi fondamentali per rimettere in atto il cambiamento. Il nostro intervento riguarda prevalentemente gli aspetti strategici e organizzativi, più che la fase operativa. Come recita il nostro payoff, siamo ‘molto più che consulenti hr. Siamo parte della tua squadra’. A tal fine entriamo direttamente nelle aziende e operiamo al fianco dei loro team. Lavorando in outsourcing offriamo così alle imprese la possibilità di esternalizzare tutti o alcuni processi delle risorse umane. E loro hanno il vantaggio di poter risparmiare tempi e costi e potersi così concentrare esclusivamente sullo sviluppo del loro business”.

Che cosa fa People2Results

Gli ambiti di cui People2Results si occupa sono dunque tanti e abbracciano tutto il ciclo di vita del dipendente. Dalla definizione della cultura aziendale, per aiutare l’impresa a comprendere cosa rende unica la sua realtà e delineare una visione coerente con i suoi valori, alle politiche e pratiche per l’introduzione dello smart e del remote working. “Gestiamo poi tutta l’attività di talent acquisition, ricorrendo anche a test psicoattitudinali e di personalità grazie alla presenza di due psicologhe del lavoro nel team. E ci occupiamo di tutta la strategia di employer branding, utile a raggiungere un posizionamento idoneo nel mercato del lavoro e ad attrarre le persone più allineate al posizionamento dell’azienda”.

People2Results supporta quindi i clienti in tutta la fase di onboarding delle nuove risorse anche con attività personalizzate, per poi monitorare in modo continuativo la motivazione e la soddisfazione lavorativa dei suoi dipendenti. Studiato il target di riferimento, il supporto passa alla scelta degli strumenti di comunicazione interna, alla valutazione delle prestazioni lavorative e quindi alla messa a punto dei piani di incentivi a breve e lungo termine. Il cerchio si chiude infine con l’analisi del turnover e della retention dei dipendenti nella fase di offboarding.

Tra grandi imprese e Pmi

I clienti di People2Results fanno parte oggi di due principali tipologie di aziende. Da un lato imprese di grande dimensione, che si rivolgono al team di Simone Colombo in genere per la gestione di alcuni servizi specifici, come l’analisi del clima organizzativo e i progetti di comunicazione interna. Dall’altro imprese di piccola o media dimensione, sia a gestione familiare, sia acquisite da multinazionali o fondi di investimento e al centro di una fase di forte crescita del business. “Queste realtà scelgono People2Results per affrontare tutto il processo di cambiamento di cui necessitano, in primis declinando al loro interno quelle policy e quei principi organizzativi necessari per affrontare al meglio le nuove sfide di mercato”, sottolinea Colombo.

“Il nostro intervento riguarda quindi soprattutto la definizione e la valorizzazione della cultura aziendale e l’introduzione di un approccio manageriale che sia in grado di standardizzare le procedure organizzative, mettendo da parte quei processi informali non dichiarati che spesso animano le relazioni all’interno delle aziende a proprietà familiare. Crescere vuol dire inoltre dover comunicare di più e meglio con i propri stakeholder, una sfida non facile per queste realtà. Dunque, ci occupiamo di migliorare i flussi informativi interni, in modo che la comunicazione, man mano che l’azienda amplia il suo raggio d’azione, rappresenti un valido supporto a sostegno del management e non crei piuttosto difficoltà nelle relazioni della proprietà con dipendenti e collaboratori”.

Dalla Serie A al lusso

People2Results conta oggi su un portafoglio clienti di cui fanno parte una quindicina di aziende, in settori che spaziano dalla Serie A di calcio al lusso e all’energia, dal comparto assicurativo all’automotive. Guardando al futuro, “il nostro obiettivo è ampliare le competenze nel settore del marketing, in modo tale da poter affiancare i clienti con strategie sempre più efficaci sul fronte della comunicazione. Stiamo anche investendo per la realizzazione di una piattaforma informatica, una sorta di multichat interna che possa sostenere le aziende in questa attività sempre più strategica. La cultura aziendale deve essere infatti attrattiva, deve conquistare i suoi dipendenti perché in grado di valorizzarne le carriere. Ed essere così un valido alleato nella strategia di crescita dell’impresa”.

