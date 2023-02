Comer Industries lancia la divisione green-tech per motori e trasmissioni per veicoli elettrici

Novità in casa Comer Industries. La società leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza ha lanciato ‘e-comer’, una nuova

divisione green-tech dedicata al mercato dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici.

“E-comer è parte di una strategia industriale ben definita volta a cogliere le opportunità in un mercato in forte evoluzione”, commenta Matteo Storchi, presidente e ceo di Comer Industries. “Il mondo della meccanica è nel pieno di una grande trasformazione grazie allo sviluppo e all’utilizzo di motori elettrici anche in questo settore. Comer Industries vuole essere protagonista ed esempio della meccanica italiana, con investimenti mirati alla realizzazione di prodotti con una forte integrazione tra motori elettrici e trasmissioni meccaniche, per offrire ai clienti soluzioni personalizzate che rispondano al meglio ai requisiti delle macchine. Crediamo fortemente in questa evoluzione tanto da creare una divisione e un brand dedicati come sarà e-comer. L’elettrificazione è per noi un ulteriore tassello che si aggiunge alla crescita sostenibile perseguita da sempre da Comer Industries. La nostra strategia è volta a offrire a un mercato sempre più esigente prodotti tecnologici e innovativi”, aggiunge Storchi.

E-comer: la nuova divisione green-tech di Comer Industries

Ecomer vedrà al suo interno due realtà profondamente radicate nel territorio emiliano che vantano un profondo know-how nell’elettrificazione. Stiamo parlando di Sitem e Benevelli, acquisite da Comer Industries lo scorso dicembre, con cui il gruppo punta ad aumentare la dimensione del suo potenziale mercato di riferimento offrendo la migliore tecnologia italiana applicata all’Off-Highway.

La nuova divisione green-tech della società racchiude quindi al suo interno il meglio delle tecnologie elettriche applicate al settore. “Il prossimo futuro vedrà Comer Industries protagonista con i motori sincroni e asincroni, i motori a flusso assiale e la motoruota Serie WD300T, prodotti che rispecchiano e anticipano le necessità del mercato”, aggiunge il gruppo nella nota ufficiale.

Sitem e Benevelli

Fondata nel 1962 a Rubiera, Benevelli Electric Powertrain Solutions è specializzata nella progettazione e produzione di ponti assali e motoruote elettriche che offrono elevata efficienza e densità di potenza, volte a fornire soluzioni tecnologicamente avanzate, compatte, leggere e performanti.

Con sede a Castelnovo di Sotto, Sitem Motori Elettrici sviluppa motori elettrici con tecnologie innovative, in configurazione rotativa o lineare (motori sincroni IPM, motori a flusso assiale, motori torque e motori ironless) oltre che tecnologie più tradizionali come motori sincroni SPM, motori a riluttanza e motori asincroni orientati alla trazione.

