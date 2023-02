Troppe incertezze di mercato: Microsoft mette in stand by il suo progetto del metaverso

I tagli della società

Appena quattro mesi dopo aver lanciato il progetto di metaverso industriale è in fase di attesa, poiché il contesto di rischio sembra aver convinto l’azienda a lasciare che altri creino la tecnologia per poi sfruttare la forza del suo sistema operativo Windows.

Dopo aver formato il team Industrial Metaverse Core in ottobre, Microsoft ha licenziato i 100 dipendenti, secondo quanto riportato da The Information, che ha citato una persona che afferma di essere a conoscenza della situazione.

I tagli fanno parte di una riduzione a livello aziendale di 10mila dipendenti, circa il 5% della forza lavoro, annunciata a gennaio.

L’attesa di Microsoft

“Microsoft è abbastanza sicura di poter recuperare grazie a Windows e alla sua base installata”, afferma Daniel Keum, professore associato di gestione aziendale alla Columbia University. “Quindi non devono assumersi i rischi ed essere i primi a cercare di risolvere l’incertezza normativa sul metaverso”.

Gerald Daniels, professore associato di economia alla Howard University, è d’accordo. “Mi sembra una valutazione ragionevole”, afferma Daniels. “Ora che il costo dei prestiti è più alto, le aziende tecnologiche come Microsoft e le imprese in generale dovranno essere più caute nei loro investimenti e assumere meno rischi”.

L’impegno nel metaverso

La regolamentazione è una delle incertezze sul metaverso, generalmente concepito come una versione immersiva di Internet con un certo livello di realtà aumentata o virtuale.

Tuttavia, un portavoce di Microsoft ha dichiarato a Forbes: “Microsoft rimane impegnata nel metaverso industriale. Ci stiamo concentrando sulle aree più importanti per i nostri clienti, che non vedranno alcun cambiamento nel modo in cui vengono supportati. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori informazioni in futuro”.

Alcune visioni del metaverso si basano su una tecnologia decentralizzata, che spesso include la blockchain. Meta, che ha cambiato nome da Facebook per dimostrare il suo impegno sul tema, non ha intrapreso la strada del decentramento, mentre Microsoft ha un accordo per integrare i suoi programmi di produttività aziendale con l’offerta del metaverso.

Le parole degli esperti

Keum ha suggerito che Microsoft potrebbe lasciare a Meta il compito di capire cosa sarà il metaverso e ha definito questo approccio “attesa strategica”.

Secondo il collega di Keum alla Columbia Business School, Kairong Xiao, professore associato di finanza, il calo ha senso alla luce di una più ampia rivalutazione del rischio che sta attraversando il settore tecnologico. “Quando i tassi di interesse sono a zero, il denaro è a buon mercato e non costa quasi nulla sperimentare”, afferma Xiao.

“Si vedono le aziende tecnologiche che investono in un sacco di progetti futuristici, che potrebbero ripagare in 10 o 20 anni, e questo va bene, è razionale. Ora ci troviamo di fronte a un ambiente interessante che è molto diverso da quello di un anno fa e, qualsiasi cosa si voglia investire, si vuole capire se si può generare un rendimento aggiustato per il rischio superiore al 5%”.

